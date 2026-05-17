وصال يخلف تعانق المجد الآسيوي بثلاث ميداليات متنوعة

حققت الرباعة القطرية وصال يخلف إنجازاً تاريخياً لرياضة رفع الأثقال القطرية، بعدما حققت ثلاث ميداليات متنوعة في بطولة آسيا لرفع الأثقال 2026 المقامة بمدينة جانديناجار الهندية.

ونجحت وصال يخلف في إحراز فضيتين وبرونزية ضمن منافسات وزن فوق 86 كجم، بعد أداء قوي أمام منافسات من وكوريا الجنوبية، في واحدة من أقوى المنافسات على مستوى القارة الآسيوية.

وحصدت البطلة القطرية الميدالية البرونزية في رفعة الخطف بعدما سجلت 130 كجم، قبل أن تنتزع فضية النتر برفع 169 كجم، محققة رقماً شخصياً جديداً، ثم أضافت فضية المجموع بإجمالي 299 كجم، لتتفوق بفارق كيلوغرام واحد على الكورية الجنوبية بارك هيجيونغ صاحبة المركز الثالث.

وجاءت لي يان، المصنفة الأولى عالمياً، في صدارة الترتيب بمجموع 323 كجم، بعدما سجلت 145 كغم في الخطف و178 كغم في النتر.

ووصف يوسف المانع، والآسيوي والعربي لرفع الأثقال، الإنجاز، بأنه انعكاس مباشر للتطور الذي تشهده الرياضة القطرية، مؤكداً أن ما تحقق يعد ثمرة لبرامج الإعداد والتطوير الفني التي ينفذها الاتحاد خلال السنوات الأخيرة.

بدورها، أعربت وصال يخلف عن سعادتها الكبيرة بتحقيق ثلاث ميداليات في البطولة القارية، مؤكدة أن المنافسة كانت من أصعب التجارب في مسيرتها الرياضية حتى الآن، لكنها منحتها خبرة مهمة للمستقبل.

وقالت اللاعبة القطرية إن هدفها الأساسي كان تحسين أرقامها الشخصية، وهو ما نجحت في تحقيقه في رفعة النتر والمجموع، معتبرة أن الوقوف على منصة التتويج في بطولة بهذا المستوى يمثل دافعاً كبيراً لمواصلة التطور في الاستحقاقات المقبلة.