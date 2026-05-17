ماركو سيلفا يترك مستقبله مفتوحاً وسط ترقب بنفيكا وريال مدريد

ويراقب موقف بنفيكا من التعاقد مع سيلفا، بعدما أشارت تقارير إلى أن النادي البرتغالي بدأ البحث عن بديل، وحدد مدرب فولهام كخيار رئيسي.وقال سيلفا، الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم، في تصريحات نقلتها " سبورت": "لم أقرر بعد".وأضاف: "أتفهم رغبة الجماهير في معرفة مستقبلي مع النادي، لا يمكنني أنا ولا النادي التحدث عن شيء قبل اتخاذ القرار النهائي".وتابع: "سيكون هذا الصيف من أهم الفترات لمستقبل النادي، سنعقد اجتماعات وسأحلل الوضع. هناك أمور كثيرة تحتاج إلى دراسة، ويجب التحلي بالهدوء في هذه اللحظة".ويحتل فولهام حالياً المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، على أن يخوض مباراته الأخيرة هذا الموسم أمام .