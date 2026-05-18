تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

ليفاندوفسكي يودّع برشلونة: سيبقى في قلبي دائماً

Lebanon 24
18-05-2026 | 00:27
A-
A+
ليفاندوفسكي يودّع برشلونة: سيبقى في قلبي دائماً
ليفاندوفسكي يودّع برشلونة: سيبقى في قلبي دائماً photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

ودّع النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي جماهير برشلونة على ملعب "كامب نو"، بعد فوز الفريق على ريال بيتيس بنتيجة 3-1، ضمن الجولة السابعة والثلاثين من الدوري الإسباني.

وشارك ليفاندوفسكي في المباراة التي تُعد الأخيرة له أمام جماهير برشلونة، بعدما تقرر رحيله عن الفريق بنهاية الموسم الجاري، كما ارتدى شارة القيادة لدقائق تكريماً لمسيرته مع النادي.

ويُنهي المهاجم البولندي مشواره مع برشلونة بعد أربعة مواسم، منذ انضمامه قادماً من بايرن ميونخ الألماني، بحضور أفراد عائلته ورئيس النادي خوان لابورتا ورافا يوستي.

وقال ليفاندوفسكي: "إنه يوم مليء بالمشاعر الصعبة بالنسبة لي. عندما وصلت إلى برشلونة، كنت أعلم أن هذا النادي عظيم، لكن محبتكم جعلته لا يُصدق".

وأضاف: "منذ اليوم الأول، شعرت وكأنني في بيتي. لن أنسى أبداً هتافاتكم باسمي. شكراً لزملائي في الفريق، والمدربين، وجميع العاملين".

وتابع: "لقد كان شرفاً لي أن ألعب لهذا النادي. عشنا لحظات رائعة خلال هذه السنوات الأربع، وأنا فخور جداً بكل ما أنجزناه معاً".

وختم: "أودع الملعب، لكن برشلونة ستبقى دائماً في قلبي. شكراً جزيلاً لكم أيها المشجعون. من يشجع برشلونة لمرة يبقى مشجعاً لبرشلونة للأبد. عاش برشلونة وعاشت كاتالونيا".

Advertisement
مواضيع ذات صلة
برشلونة يودع دوري أبطال أوروبا على يد أتلتيكو مدريد
lebanon 24
Lebanon24
18/05/2026 11:01:20 Lebanon 24 Lebanon 24
في ليلة وداع ليفاندوفسكي.. برشلونة يهزم بيتيس (فيديو)
lebanon 24
Lebanon24
18/05/2026 11:01:20 Lebanon 24 Lebanon 24
رسميا.. برشلونة يعلن رحيل ليفاندوفسكي
lebanon 24
Lebanon24
18/05/2026 11:01:20 Lebanon 24 Lebanon 24
هل يودّع صلاح أوروبا؟ عرض من كاليفورنيا يقلب الطاولة على الجميع
lebanon 24
Lebanon24
18/05/2026 11:01:20 Lebanon 24 Lebanon 24

الدوري الإسباني

رئيس النادي

بايرن ميونخ

كامب نو

برشلونة

وقال لي

بايرن

روبرت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:30 | 2026-05-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:59 | 2026-05-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:00 | 2026-05-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:24 | 2026-05-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-05-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
01:02 | 2026-05-18
Lebanon24
00:11 | 2026-05-18
Lebanon24
23:52 | 2026-05-17
Lebanon24
23:00 | 2026-05-17
Lebanon24
14:00 | 2026-05-17
Lebanon24
12:25 | 2026-05-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24