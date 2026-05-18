ليفاندوفسكي يودّع برشلونة: سيبقى في قلبي دائماً

ودّع النجم البولندي ليفاندوفسكي جماهير على ملعب " "، بعد فوز الفريق على بيتيس بنتيجة 3-1، ضمن الجولة السابعة والثلاثين من .

وشارك ليفاندوفسكي في المباراة التي تُعد الأخيرة له أمام جماهير برشلونة، بعدما تقرر رحيله عن الفريق بنهاية الموسم الجاري، كما ارتدى شارة القيادة لدقائق تكريماً لمسيرته مع النادي.

ويُنهي المهاجم البولندي مشواره مع برشلونة بعد أربعة مواسم، منذ انضمامه قادماً من الألماني، بحضور أفراد عائلته ورئيس النادي خوان لابورتا ورافا يوستي.

وقال ليفاندوفسكي: "إنه يوم مليء بالمشاعر الصعبة بالنسبة لي. عندما وصلت إلى برشلونة، كنت أعلم أن هذا النادي عظيم، لكن محبتكم جعلته لا يُصدق".

وأضاف: "منذ اليوم الأول، شعرت وكأنني في . لن أنسى أبداً هتافاتكم باسمي. شكراً لزملائي في الفريق، والمدربين، وجميع العاملين".

وتابع: "لقد كان شرفاً لي أن ألعب لهذا النادي. عشنا لحظات رائعة خلال هذه السنوات الأربع، وأنا فخور جداً بكل ما أنجزناه معاً".

وختم: "أودع الملعب، لكن برشلونة ستبقى دائماً في قلبي. شكراً جزيلاً لكم أيها المشجعون. من يشجع برشلونة لمرة يبقى مشجعاً لبرشلونة للأبد. عاش برشلونة وعاشت كاتالونيا".