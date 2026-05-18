كيف كسر برشلونة ريال مدريد من الداخل وسحق الحلم؟

الأرقام تشرح جزءاً كبيراً من الحكاية. حتى الجولة 37 من الدوري الإسباني، كان برشلونة في الصدارة بـ94 نقطة، مقابل 83 لريال ، مع فارق واضح في الإنتاج الهجومي: 94 هدفاً لبرشلونة مقابل 73 لريال، رغم أن الفريقين استقبلا العدد نفسه من الأهداف، 33 هدفاً لكل منهما. الفارق هنا ليس دفاعياً بقدر ما هو فارق في القدرة على تحويل السيطرة إلى نتائج، والضغط إلى أهداف، والمباريات الصعبة إلى نقاط.مدريد دخل الموسم بواجهة براقة. وجود مبابي منح الفريق قوة هجومية هائلة على الورق، وأعطى انطباعاً بأن مدريد سيكسر الجميع بسرعة النجوم. البداية نفسها عززت هذا الانطباع، إذ حقق الفريق 12 فوزاً في أول 13 مباراة، وكان مبابي حاضراً في الانطلاقة بأهداف مؤثرة أمام أوساسونا، أوفييدو، ريال سوسيداد، مارسيليا، إسبانيول، ليفانتي، فياريال وخيتافي. لكن المشكلة أن كثافة النجوم لا تصنع فريقاً تلقائياً. مبابي يحتاج إلى مساحة، فينيسيوس يعيش على الانطلاق من الجهة اليسرى، بيلينغهام يريد حرية الحركة بين الوسط والصندوق، ورودريغو يحتاج إلى دور واضح. في لحظات كثيرة، بدا ريال مدريد فريقاً ينتظر الحل من لاعب، لا منظومة تفرض الحل على الخصم، وهذا ما أدى إلى انهيار المجموعة التي كان يريدها جماهير الملكي.برشلونة فعل العكس. لم يكن فريق هانزي فليك أقل موهبة، لكنه كان أكثر انضباطاً في توزيع الأدوار. الفريق لم يلعب فقط كي يستمتع بالكرة، بل لعب كي يخنق منافسه من خلال المجموعة وليس العمل الفردي. الكسر الحقيقي لمدريد بدأ نفسياً قبل أن يكتمل رقمياً. ريال فاز بالكلاسيكو الأول في الدوري 2-1 في 26 تشرين الأول 2025، لكن برشلونة عاد وضرب في التوقيت الأهم. خسارة ريال أمام برشلونة 3-2 في نهائي السوبر الإسباني كانت محطة مفصلية، إذ تلاها رحيل ألونسو بالتراضي بعد سبعة أشهر فقط، وتعيين ألفارو أربيلوا بدلاً منه.من هنا، لم يعد الصراع بين برشلونة وريال مدريد صراع جودة فردية فقط، بل صراع استقرار. برشلونة عرف مدربه، تفكيره، أدواره، وطريقة فوزه. ريال مدريد، في المقابل، انتقل من مشروع ألونسو إلى محاولة إنقاذ مع أربيلوا، ثم إلى حديث مبكر عن مدرب جديد للموسم التالي، مع تقارير عن تواصل مع جوزيه مورينيو. هذه التفاصيل، برشلونة استثمرها بأفضل طريقة.الكلاسيكو الحاسم في 10 أيار 2026 كان صورة الموسم كاملة. برشلونة فاز 2-0 على ريال مدريد وحسم لقب الليغا، بأهداف ماركوس راشفورد وفيران توريس، اذ انتهت المباراة تقريباً من دون حاجة إلى وقت بدل ضائع، في إشارة إلى أن ريال لم يجد طريق العودة.لم يكن الفوز صاخباً بنتيجة تاريخية، لكنه كان قاسياً في معناه، فريال مدريد لم يُهزم لأنه لا يملك النجوم، بل لأنه لم يعرف كيف يحوّلهم إلى فريق متماسك أمام خصم يعرف تماماً ماذا يريد.في موسم 2025-2026، لم ينتصر برشلونة لأنه امتلك الاسم الأكبر، بل لأنه امتلك الفريق الأكثر اكتمالاً. وهذا تحديداً ما جعل ضربة برشلونة لريال مدريد موجعة.