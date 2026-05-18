ميسي يقود إنتر ميامي لفوز جديد في الدوري الأميركي

قاد النجم فريقه ميامي إلى الفوز على بورتلاند تيمبرز بنتيجة 2-0، ضمن منافسات الدوري الأميركي .وبدأ إنتر ميامي المباراة بضغط واضح بحثاً عن حسم النقاط الثلاث، مقابل تراجع دفاعي من بورتلاند.ونجح في افتتاح التسجيل عند الدقيقة 31، بعدما تحرك داخل منطقة الجزاء وسدد كرة متقنة في الشباك.وعاد النجم الأرجنتيني ليصنع الهدف الثاني في الدقيقة 41، بعد مراوغة مميزة لدفاع بورتلاند، قبل أن يمرر إلى جيرمان بيرتيرام الذي وضعها بسهولة في المرمى.وفي الشوط الثاني، حافظ إنتر ميامي على سيطرته، من دون أن ينجح في إضافة أهداف جديدة، لتنتهي المباراة بفوزه بهدفين دون رد.وبهذه النتيجة، رفع إنتر ميامي رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثاني بالقسم الشرقي، فيما بقي بورتلاند عند 14 نقطة في المركز الـ12 بالقسم .