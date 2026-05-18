رياضة
رسميا.. برشلونة يجدد عقد فليك
Lebanon 24
18-05-2026
|
10:54
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن
نادي برشلونة
تجديد عقد مدربه
هانز فليك
حتى صيف عام 2028 بهدف الحفاظ على الاستقرار الفني داخل الفريق بعد الفترة التي قاد خلالها المدرب الفريق الكتالوني في مختلف البطولات.
ونشر الحساب الرسمي لنادي
برشلونة
صورة للمدرب الألماني تحمل شعار "2028" مؤكدا استمرار
فليك
مع النادي خلال السنوات المقبلة وسط ترحيب كبير من جماهير الفريق التي أبدت دعمها لاستمرار المدرب بعد النتائج التي حققها مؤخرا.
وجاء قرار التجديد عقب سلسلة من الاجتماعات بين فليك وإدارة برشلونة بقيادة رئيسه
خوان لابورتا
، إذ اتفق الطرفان على جميع البنود الخاصة بالعقد الجديد إلى جانب استمرار العمل بالمشروع الفني الحالي داخل "
كامب نو
".
وحرصت
إدارة برشلونة
على منح المدرب الألماني عقدا طويل الأمد في ظل القناعة بالدور الذي لعبه في إعادة الفريق إلى أسلوبه الهجومي المعروف إلى جانب تطوير عدد من اللاعبين الشباب ومنحهم مساحة أكبر داخل التشكيلة الأساسية.
وتضمن العقد الجديد تحسينات في شروط التعاقد بالإضافة إلى زيادة الصلاحيات الفنية الممنوحة للمدرب الألماني بما يسمح له بتنفيذ خططه الخاصة بالمواسم المقبلة.
واختارت إدارة برشلونة الاستمرار مع فليك بدلا من الدخول في تغييرات فنية جديدة بعدما رأت أن المشروع الحالي يحتاج إلى مزيد من الوقت للحفاظ على التطور الذي ظهر على الفريق مؤخرا. (روسيا اليوم)
