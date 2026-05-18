رياضة

ثنائي الاتحاد والأهلي في قائمة البرازيل.. واستبعاد حارس النصر من المونديال

Lebanon 24
18-05-2026 | 16:00
استدعى مدرب المنتخب البرازيلي كارلو أنشيلوتي فابينيو لاعب اتحاد جدة وروجر إيبانيز مدافع الأهلي إلى قائمة "السيليساو" المشاركة في كأس العالم 2026، مع استبعاد حارس النصر بينتو.

وشملت القائمة ثلاثة حراس هم أليسون، إيديرسون، وإيفرتون الذي حل بديلًا عن بينتو، إضافة إلى خط دفاع ضم أليكس ساندرو، بريمر، دانيلو، دوغلاس سانتوس، غابرييل، إيبانيز، ليو بيريرا، ماركينيوس، وويسلي.

وفي خط الوسط، اختار أنشيلوتي كلاً من برونو غيمارايش، كاسيميرو، دانيلو، فابينيو، ولوكاس باكيتا، فيما ضم الهجوم إندريك، غابرييل مارتينيلي، إيغور تياغو، لويز هنريكي، ماتيوس كونيا، نيمار، رافينيا، رايان، وفينيسيوس جونيور.

وتلعب البرازيل في المجموعة الثالثة إلى جانب المغرب، هايتي، واسكتلندا.

