ثنائي الاتحاد والأهلي في قائمة البرازيل.. واستبعاد حارس النصر من المونديال

استدعى مدرب المنتخب البرازيلي كارلو أنشيلوتي فابينيو لاعب اتحاد جدة وروجر إيبانيز مدافع الأهلي إلى قائمة "السيليساو" المشاركة في 2026، مع استبعاد حارس النصر بينتو.

وشملت القائمة ثلاثة حراس هم أليسون، إيديرسون، وإيفرتون الذي حل بديلًا عن بينتو، إضافة إلى خط دفاع ضم أليكس ساندرو، بريمر، دانيلو، دوغلاس سانتوس، غابرييل، إيبانيز، ليو بيريرا، ماركينيوس، وويسلي.

وفي خط الوسط، اختار أنشيلوتي كلاً من برونو غيمارايش، كاسيميرو، دانيلو، فابينيو، ولوكاس باكيتا، فيما ضم الهجوم إندريك، غابرييل مارتينيلي، إيغور تياغو، لويز هنريكي، ماتيوس كونيا، ، رافينيا، رايان، وفينيسيوس .

وتلعب في إلى جانب ، هايتي، واسكتلندا.