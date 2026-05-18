توتر وترقّب.. نيمار ينتظر "الساعة الحاسمة" في مسيرته قبل إعلان قائمة البرازيل

18-05-2026 | 23:00
توتر وترقّب.. نيمار ينتظر الساعة الحاسمة في مسيرته قبل إعلان قائمة البرازيل
توتر وترقّب.. نيمار ينتظر الساعة الحاسمة في مسيرته قبل إعلان قائمة البرازيل
سيقضي النجم البرازيلي نيمار مساء الاثنين المقبل في منزله برفقة عائلته وأصدقائه، بانتظار متابعة إعلان المدرب كارلو أنشيلوتي لقائمة منتخب البرازيل المشاركة في كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك الشهر المقبل.

وتسود حالة من الترقب في الشارع الرياضي البرازيلي بشأن إمكانية عودة النجم المخضرم إلى التشكيلة، في ظل معاناته من تراجع في الجاهزية البدنية وتعرضه لعدة إصابات خلال السنوات الأخيرة، رغم كونه أحد أبرز هدافي "السيليساو" عبر التاريخ.

وبحسب موقع "أو غلوبو" البرازيلي، فإن نيمار، الذي خضع لفحص طبي روتيني يوم الاثنين بطلب من الاتحاد المحلي، سيتابع إعلان القائمة من منزله، فيما سيكون موظفو نادي سانتوس في مقر النادي لمواكبة الحدث، وسط أجواء من التفاؤل بإمكانية انضمام قائد الفريق إلى قائمة الـ26 لاعباً.

على صعيد آخر، يعاني نيمار من آلام في عضلة الساق الخلفية، ما دفع مدربه في سانتوس كوكا إلى استبعاده من مواجهة سان لورنزو ضمن بطولة كوبا سودأمريكانا.

ويغيب نيمار عن صفوف المنتخب البرازيلي منذ عام 2023، بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي خلال مباراة أمام أوروغواي.

ويملك النجم البرازيلي سجل مشاركة في ثلاث نسخ من كأس العالم، بدأت في 2014 على أرض البرازيل، مروراً بمونديال 2018 في روسيا، وصولاً إلى نسخة 2022 في قطر.

