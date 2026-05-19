تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
21
o
بيروت
21
o
طرابلس
21
o
صور
20
o
جبيل
20
o
صيدا
21
o
جونية
19
o
النبطية
16
o
زحلة
19
o
بعلبك
18
o
بشري
16
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
رياضة
ضربة قوية لإسبانيا.. لامين جمال يغيب عن بداية المونديال
Lebanon 24
19-05-2026
|
09:16
A-
A+
photos
0
A+
A-
تلقى المنتخب الإسباني ضربة فنية قبل انطلاق مشواره في
كأس العالم
، بعد تأكد غياب نجم
برشلونة
لامين جمال
عن أول مباراتين في دور المجموعات أمام الرأس الأخضر والسعودية بسبب إصابة عضلية.
Advertisement
وبحسب التقارير، فإن جمال يعاني من شد عضلي في عضلة الساق اليسرى، تعرض له خلال تنفيذ ركلة جزاء في مباراة برشلونة أمام
سيلتا فيغو
مطلع نيسان الماضي، وهو ما استدعى منحه برنامجا علاجيا خاصا لتفادي تفاقم الإصابة.
ومن المتوقع أن تمتد فترة غيابه لتشمل مواجهتي 15 و21 حزيران، مع ترجيحات بأن تكون عودته المحتملة أمام منتخب الأوروغواي في 28 حزيران، إذا ما اكتملت جاهزيته البدنية.
وتشير التقديرات الطبية إلى أن إصابة جمال تصنف ضمن الدرجة الثانية من الشد العضلي، والتي تحتاج إلى نحو ثلاثة أسابيع للتعافي، فيما يفضل الجهازان الطبيان في برشلونة والاتحاد الإسباني عدم التعجل في إشراكه لتجنب تفاقم الحالة وتحولها إلى إصابة أكثر خطورة. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
لامين جمال يفجر الجدل بعد الكلاسيكو برسائل ضد ريال مدريد
Lebanon 24
لامين جمال يفجر الجدل بعد الكلاسيكو برسائل ضد ريال مدريد
19/05/2026 20:18:07
19/05/2026 20:18:07
Lebanon 24
Lebanon 24
عودة قوية لصيحات مكياج التسعينيات في عالم الموضة والجمال
Lebanon 24
عودة قوية لصيحات مكياج التسعينيات في عالم الموضة والجمال
19/05/2026 20:18:07
19/05/2026 20:18:07
Lebanon 24
Lebanon 24
لامين يامال يتفوق على رونالدو في الدوري الإسباني
Lebanon 24
لامين يامال يتفوق على رونالدو في الدوري الإسباني
19/05/2026 20:18:07
19/05/2026 20:18:07
Lebanon 24
Lebanon 24
غياب لا يُحتمل: برشلونة يخسر ساحره قبل الكلاسيكو.. وإسبانيا ترتجف قبل المونديال
Lebanon 24
غياب لا يُحتمل: برشلونة يخسر ساحره قبل الكلاسيكو.. وإسبانيا ترتجف قبل المونديال
19/05/2026 20:18:07
19/05/2026 20:18:07
Lebanon 24
Lebanon 24
الاتحاد الإسباني
روسيا اليوم
كأس العالم
لامين جمال
سيلتا فيغو
أوروغواي
السعودية
تابع
قد يعجبك أيضاً
ماذا يجري بين والدة مبابي وتشيلسي؟ صحيفة تكشف
Lebanon 24
ماذا يجري بين والدة مبابي وتشيلسي؟ صحيفة تكشف
12:34 | 2026-05-19
19/05/2026 12:34:49
Lebanon 24
Lebanon 24
صلاح يهزّ ليفربول قبل الوداع.. انتقادات حادة ورسائل إلى سلوت
Lebanon 24
صلاح يهزّ ليفربول قبل الوداع.. انتقادات حادة ورسائل إلى سلوت
12:00 | 2026-05-19
19/05/2026 12:00:22
Lebanon 24
Lebanon 24
"بيروت ماراتون" أنجزت التحضيرات اللوجستية لسباق "وان غلوبال ران"
Lebanon 24
"بيروت ماراتون" أنجزت التحضيرات اللوجستية لسباق "وان غلوبال ران"
07:13 | 2026-05-19
19/05/2026 07:13:57
Lebanon 24
Lebanon 24
لبناني يتألّق في رولان غاروس… دانيال جاد يرفع اسم لبنان في الملاعب العالمية
Lebanon 24
لبناني يتألّق في رولان غاروس… دانيال جاد يرفع اسم لبنان في الملاعب العالمية
04:30 | 2026-05-19
19/05/2026 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
برشلونة يجدد عقد فليك حتى 2028
Lebanon 24
برشلونة يجدد عقد فليك حتى 2028
03:21 | 2026-05-19
19/05/2026 03:21:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
وزير يحرّض على "قصف الضاحية".. الكلام صدر من إسرائيل!
Lebanon 24
وزير يحرّض على "قصف الضاحية".. الكلام صدر من إسرائيل!
13:36 | 2026-05-18
18/05/2026 01:36:42
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة عن "درونات حزب الله".. من أين يطلقها؟
Lebanon 24
مفاجأة عن "درونات حزب الله".. من أين يطلقها؟
15:15 | 2026-05-18
18/05/2026 03:15:34
Lebanon 24
Lebanon 24
موجة شراء اراضي في كسروان وجبيل
Lebanon 24
موجة شراء اراضي في كسروان وجبيل
01:30 | 2026-05-19
19/05/2026 01:30:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد دويّ إنفجار في منطقة الأوزاعي... هذا ما تبيّن
Lebanon 24
بعد دويّ إنفجار في منطقة الأوزاعي... هذا ما تبيّن
07:20 | 2026-05-19
19/05/2026 07:20:59
Lebanon 24
Lebanon 24
في المدينة الرياضية.. الراتب 400 دولار
Lebanon 24
في المدينة الرياضية.. الراتب 400 دولار
16:47 | 2026-05-18
18/05/2026 04:47:23
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
12:34 | 2026-05-19
ماذا يجري بين والدة مبابي وتشيلسي؟ صحيفة تكشف
12:00 | 2026-05-19
صلاح يهزّ ليفربول قبل الوداع.. انتقادات حادة ورسائل إلى سلوت
07:13 | 2026-05-19
"بيروت ماراتون" أنجزت التحضيرات اللوجستية لسباق "وان غلوبال ران"
04:30 | 2026-05-19
لبناني يتألّق في رولان غاروس… دانيال جاد يرفع اسم لبنان في الملاعب العالمية
03:21 | 2026-05-19
برشلونة يجدد عقد فليك حتى 2028
02:00 | 2026-05-19
عودة نيمار لـ"السيليساو" تفجر الاحتفالات في البرازيل
فيديو
وزارة الإعلام واليونسكو تطلقان حملة وطنية لتعزيز التربية الإعلامية ومكافحة التضليل
Lebanon 24
وزارة الإعلام واليونسكو تطلقان حملة وطنية لتعزيز التربية الإعلامية ومكافحة التضليل
04:51 | 2026-05-15
19/05/2026 20:18:07
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
Lebanon 24
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
02:18 | 2026-05-09
19/05/2026 20:18:07
Lebanon 24
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
03:24 | 2026-05-02
19/05/2026 20:18:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24