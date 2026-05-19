رياضة

ضربة قوية لإسبانيا.. لامين جمال يغيب عن بداية المونديال

Lebanon 24
19-05-2026 | 09:16
ضربة قوية لإسبانيا.. لامين جمال يغيب عن بداية المونديال
تلقى المنتخب الإسباني ضربة فنية قبل انطلاق مشواره في كأس العالم، بعد تأكد غياب نجم برشلونة لامين جمال عن أول مباراتين في دور المجموعات أمام الرأس الأخضر والسعودية بسبب إصابة عضلية.
وبحسب التقارير، فإن جمال يعاني من شد عضلي في عضلة الساق اليسرى، تعرض له خلال تنفيذ ركلة جزاء في مباراة برشلونة أمام سيلتا فيغو مطلع نيسان الماضي، وهو ما استدعى منحه برنامجا علاجيا خاصا لتفادي تفاقم الإصابة.
 
ومن المتوقع أن تمتد فترة غيابه لتشمل مواجهتي 15 و21 حزيران، مع ترجيحات بأن تكون عودته المحتملة أمام منتخب الأوروغواي في 28 حزيران، إذا ما اكتملت جاهزيته البدنية.

وتشير التقديرات الطبية إلى أن إصابة جمال تصنف ضمن الدرجة الثانية من الشد العضلي، والتي تحتاج إلى نحو ثلاثة أسابيع للتعافي، فيما يفضل الجهازان الطبيان في برشلونة والاتحاد الإسباني عدم التعجل في إشراكه لتجنب تفاقم الحالة وتحولها إلى إصابة أكثر خطورة. (روسيا اليوم) 
