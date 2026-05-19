ماذا يجري بين والدة مبابي وتشيلسي؟ صحيفة تكشف

يستعد تشيلسي لدخول صيف ساخن على مستوى التعاقدات، بعد موسم وُصف بـ"الكارثي"، خرج خلاله الفريق من حسابات الألقاب وفشل في حجز مقعد مؤهل إلى دوري أبطال أوروبا.
وكانت الخطوة الأولى في مشروع إعادة البناء التعاقد مع الإسباني تشابي
ألونسو مديراً فنياً جديداً، في رهان من المالك تود بويلي على قدرته في إعادة البريق إلى "ستامفورد بريدج"، بعد تجربته اللافتة مع باير ليفركوزن.
وبحسب صحيفة "El Nacional"، فإن أول طلب وضعه ألونسو أمام إدارة تشيلسي يتمثل في التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي، نجم ريال مدريد
، الذي تجمعه به علاقة قوية وتفاهم واضح.
وأشار التقرير إلى أن الانسجام بين ألونسو ومبابي ظهر سريعاً خلال فترة عملهما معاً في مدريد
، وأن أفضل نسخة للنجم الفرنسي بقميص ريال
مدريد جاءت تحت قيادة المدرب الإسباني.
من جهتها، ذكرت صحيفة "ذا ميرور" البريطانية
أن تود بويلي فتح قنوات اتصال سرية مع فايزة العماري، والدة مبابي، لإبلاغها برغبة تشيلسي في جعل اللاعب واجهة المشروع الجديد في لندن
.
وقد تمثل هذه الخطوة إغراءً لمبابي لخوض تجربته الأولى في الدوري الإنكليزي الممتاز، والعمل مجدداً مع ألونسو، إلى جانب عرض مالي يفوق راتبه الحالي في ريال مدريد.
وتأتي هذه التطورات وسط تقارير تتحدث عن عدم انسجام كامل بين مبابي وأجواء النادي الملكي، خصوصاً بعد أزمات داخل غرفة الملابس وتوتر علاقته بجزء من جماهير ريال مدريد.
وكانت جماهير النادي الإسباني قد أطلقت صافرات استهجان ضد مبابي، كما ظهرت عريضة عبر الإنترنت تطالب برحيله، على خلفية كثرة سفره وعدم التزامه بالأدوار المطلوبة منه في بعض المباريات.
ورغم ذلك، يبقى مبابي أبرز هدافي ريال مدريد هذا الموسم، بعدما سجل 41 هدفاً، كما يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإسباني بـ24 هدفاً، ودوري أبطال أوروبا
بـ15 هدفاً.