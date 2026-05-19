ماذا يجري بين والدة مبابي وتشيلسي؟ صحيفة تكشف

وكانت الخطوة الأولى في مشروع إعادة البناء التعاقد مع الإسباني ألونسو مديراً فنياً جديداً، في رهان من المالك تود بويلي على قدرته في إعادة البريق إلى "ستامفورد بريدج"، بعد تجربته اللافتة مع باير ليفركوزن.وبحسب صحيفة "El Nacional"، فإن أول طلب وضعه ألونسو أمام إدارة تشيلسي يتمثل في التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي، نجم ، الذي تجمعه به علاقة قوية وتفاهم واضح.وأشار التقرير إلى أن الانسجام بين ألونسو ومبابي ظهر سريعاً خلال فترة عملهما معاً في ، وأن أفضل نسخة للنجم الفرنسي بقميص مدريد جاءت تحت قيادة المدرب الإسباني.من جهتها، ذكرت صحيفة "ذا ميرور" أن تود بويلي فتح قنوات اتصال سرية مع فايزة العماري، والدة مبابي، لإبلاغها برغبة تشيلسي في جعل اللاعب واجهة المشروع الجديد في .وقد تمثل هذه الخطوة إغراءً لمبابي لخوض تجربته الأولى في الدوري الإنكليزي الممتاز، والعمل مجدداً مع ألونسو، إلى جانب عرض مالي يفوق راتبه الحالي في ريال مدريد.وتأتي هذه التطورات وسط تقارير تتحدث عن عدم انسجام كامل بين مبابي وأجواء النادي الملكي، خصوصاً بعد أزمات داخل غرفة الملابس وتوتر علاقته بجزء من جماهير ريال مدريد.وكانت جماهير النادي الإسباني قد أطلقت صافرات استهجان ضد مبابي، كما ظهرت عريضة عبر الإنترنت تطالب برحيله، على خلفية كثرة سفره وعدم التزامه بالأدوار المطلوبة منه في بعض المباريات.ورغم ذلك، يبقى مبابي أبرز هدافي ريال مدريد هذا الموسم، بعدما سجل 41 هدفاً، كما يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإسباني بـ24 هدفاً، ودوري أبطال بـ15 هدفاً.