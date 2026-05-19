تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

غوارديولا يقترب من وداع مانشستر سيتي بعد عقد ذهبي

Lebanon 24
19-05-2026 | 14:54
A-
A+
غوارديولا يقترب من وداع مانشستر سيتي بعد عقد ذهبي
غوارديولا يقترب من وداع مانشستر سيتي بعد عقد ذهبي photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الثلاثاء، كواليس قرار المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا الرحيل عن مانشستر سيتي بنهاية الموسم الجاري، بعد مسيرة امتدت 10 مواسم داخل ملعب "الاتحاد".

وبحسب الصحيفة، كان غوارديولا قد حدد في البداية صيف 2025 موعداً لإنهاء تجربته في الدوري الإنكليزي، قبل أن يؤجل القرار بعد مشاورات مع إدارة النادي.

وحسم المدرب الإسباني موقفه النهائي بعد عودته من عطلة التوقف الدولي في آذار الماضي.

وأشارت الصحيفة إلى أن لاعبي مانشستر سيتي والعاملين في النادي بدأوا منذ بداية الموسم يتداولون فكرة رحيل غوارديولا، قبل أن يتعزز هذا الشعور مع مرور الوقت، خصوصاً مع مؤشرات استعداد المدرب ومساعديه للمغادرة.

ومن المرجح أن يخوض غوارديولا مباراته الأخيرة مع سيتي أمام أستون فيلا، الأحد، في ختام موسم توج خلاله الفريق بكأس الاتحاد الإنكليزي وكأس الرابطة، مع بقاء أمل محدود في انتزاع لقب الدوري الممتاز من أرسنال.

ومن المتوقع إعلان رحيل غوارديولا رسمياً قبل مباراة الأحد، على أن تُنظم مراسم وداعه، الاثنين.

وفي السياق نفسه، تحدثت تقارير عن أن إنزو ماريسكا، مساعد غوارديولا السابق، سيتولى تدريب مانشستر سيتي حتى عام 2028، مع خيار التمديد لموسم إضافي.

ومنذ وصوله إلى مانشستر سيتي عام 2016، قاد غوارديولا الفريق إلى 20 لقباً، أبرزها دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخ النادي، والدوري الإنكليزي الممتاز 6 مرات. (سكاي نيوز)

 

Advertisement
مواضيع ذات صلة
هل يترك مانشستر سيتي؟.. غوارديولا يقترب من تدريب هذا المنتخب
lebanon 24
Lebanon24
20/05/2026 01:13:31 Lebanon 24 Lebanon 24
مانشستر سيتي يحقق رقمًا قياسيًا تاريخيًا في كأس الاتحاد الإنجليزي بعد سحق ليفربول
lebanon 24
Lebanon24
20/05/2026 01:13:31 Lebanon 24 Lebanon 24
مرموش يحتفل بأول الألقاب.. بداية ذهبية مع مانشستر سيتي
lebanon 24
Lebanon24
20/05/2026 01:13:31 Lebanon 24 Lebanon 24
مانشستر سيتي بطلاً لكأس إنجلترا للمرة الثامنة بفوزه على تشلسي في ويمبلي
lebanon 24
Lebanon24
20/05/2026 01:13:31 Lebanon 24 Lebanon 24

دوري أبطال أوروبا

الدوري الإنكليزي

مع مرور الوقت

مانشستر سيتي

البريطانية

سكاي نيوز

البريطاني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
16:53 | 2026-05-19
Lebanon24
16:30 | 2026-05-19
Lebanon24
16:23 | 2026-05-19
Lebanon24
16:08 | 2026-05-19
Lebanon24
13:54 | 2026-05-19
Lebanon24
12:34 | 2026-05-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24