غوارديولا يقترب من وداع مانشستر سيتي بعد عقد ذهبي

كشفت صحيفة " ميل" ، الثلاثاء، كواليس قرار المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا الرحيل عن بنهاية الموسم الجاري، بعد مسيرة امتدت 10 مواسم داخل ملعب "الاتحاد".

وبحسب الصحيفة، كان غوارديولا قد حدد في البداية صيف 2025 موعداً لإنهاء تجربته في ، قبل أن يؤجل القرار بعد مشاورات مع إدارة النادي.

وحسم المدرب الإسباني موقفه النهائي بعد عودته من عطلة التوقف الدولي في آذار الماضي.

وأشارت الصحيفة إلى أن لاعبي سيتي والعاملين في النادي بدأوا منذ بداية الموسم يتداولون فكرة رحيل غوارديولا، قبل أن يتعزز هذا الشعور ، خصوصاً مع مؤشرات استعداد المدرب ومساعديه للمغادرة.

ومن المرجح أن يخوض غوارديولا مباراته الأخيرة مع سيتي أمام أستون فيلا، الأحد، في ختام موسم توج خلاله الفريق بكأس الاتحاد الإنكليزي وكأس الرابطة، مع بقاء أمل محدود في انتزاع لقب الدوري الممتاز من أرسنال.

ومن المتوقع إعلان رحيل غوارديولا رسمياً قبل مباراة الأحد، على أن تُنظم مراسم وداعه، الاثنين.

وفي السياق نفسه، تحدثت تقارير عن أن إنزو ماريسكا، مساعد غوارديولا السابق، سيتولى تدريب مانشستر سيتي حتى عام 2028، مع خيار التمديد لموسم إضافي.

ومنذ وصوله إلى مانشستر سيتي عام 2016، قاد غوارديولا الفريق إلى 20 لقباً، أبرزها للمرة الأولى في تاريخ النادي، والدوري الإنكليزي الممتاز 6 مرات. (سكاي نيوز)