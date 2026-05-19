رونالدو إلى موندياله السادس.. رسالة قصيرة لجماهير البرتغال

أبدى النجم ، قائد النصر السعودي، سعادته بعد اختياره ضمن قائمة منتخب بلاده المشاركة في 2026.

وأعلن روبرتو مارتينيز، مدرب منتخب ، اليوم الثلاثاء، قائمة من 27 لاعباً لخوض البطولة، وجاء في مقدمة الأسماء، ليظهر في كأس العالم للمرة السادسة في مسيرته.

وعلّق رونالدو عبر حساباته على مواقع التواصل برسالة مقتضبة قال فيها: "بذات الشغف والفخر المعهودين لنمض قدماً بكل قوتنا يا برتغال".

وتخوض البرتغال مباراتين وديتين قبل المونديال، الأولى أمام تشيلي في أويراس يوم 6 حزيران، والثانية ضد في ليريا يوم 10 حزيران.