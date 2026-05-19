رياضة

نيمار يعود إلى المونديال.. دموع وفرحة بعد إعلان قائمة البرازيل (فيديو)

Lebanon 24
19-05-2026 | 16:23
عاش النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لحظات مؤثرة بعد إعلان استدعائه إلى قائمة منتخب البرازيل المشاركة في كأس العالم 2026.
وتابع نيمار مراسم إعلان القائمة من منزله في مدينة سانتوس، وسط أجواء من الترقب والتوتر، بحضور عائلته وعدد من أصدقائه المقربين.
وقبل إعلان القائمة، ظهر قائد البرازيل في مكالمة فيديو مع زميله رافينيا، في مقطع نشر عبر قناته الرسمية على "يوتيوب"، مؤكداً ثقته بقدرة المنتخب على تحقيق اللقب، وقال: "كل شيء سيكون على ما يرام، سنفوز بهذا اللقب بكل تأكيد".

ومع إعلان المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي اسمه ضمن قائمة الـ26 لاعباً، دخل نيمار في نوبة بكاء متأثراً، وسط احتضان زوجته برونا بيانكاردي وابنتيه.
وعلّق نيمار على اللحظة قائلاً: "من الصعب ألا أتأثر بعد كل ما مررنا به من تحديات. الوصول إلى كأس عالم جديدة إنجاز كبير بالنسبة لي ولعائلتي. إنها دموع فرح حقيقية".
وتُعد نسخة 2026 المشاركة الرابعة لنيمار في كأس العالم، بعد ظهوره في نسخ 2014 و2018 و2022، فيما لا يزال حلم التتويج باللقب العالمي يرافقه.
