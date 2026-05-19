تعادل سيتي يمنح أرسنال لقب الدوري بعد 22 عاماً

تُوّج بطلاً للدوري الإنكليزي الممتاز للمرة الأولى منذ 22 عاماً، بعدما تعادل مع مضيفه بورنموث بنتيجة 1-1، في المرحلة قبل الأخيرة من المسابقة.

وتقدم بورنموث في الدقيقة 39 عبر كروبي، بتسديدة متقنة منحت أصحاب الأرض أفضلية مفاجئة.

وانتظر سيتي حتى الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، ليسجل هدف التعادل من داخل منطقة الجزاء بعد كرة مرتدة.

وبهذه النتيجة، رفع سيتي رصيده إلى 78 نقطة، بفارق 4 نقاط خلف أرسنال المتصدر، قبل المقررة الأحد، ليحسم "الغانرز" اللقب من دون الحاجة إلى انتظار مباراتهم الأخيرة.

أما بورنموث، فرفع رصيده إلى 58 نقطة في المركز السادس.