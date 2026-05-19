رياضة

مليار إسترليني يعيد أرسنال إلى عرش إنكلترا.. كيف؟

19-05-2026 | 16:53
مليار إسترليني يعيد أرسنال إلى عرش إنكلترا.. كيف؟
بعد انتظار دام 22 عاماً، استعاد أرسنال لقب الدوري الإنكليزي الممتاز، حاسماً تتويجه بموسم 2025-2026 قبل الجولة الأخيرة.

وجاء تتويج "الغانرز" بعدما تعادل مانشستر سيتي مع بورنموث بنتيجة 1-1، في الجولة قبل الأخيرة، ليرفع فريق المدرب ميكيل أرتيتا الفارق إلى 5 نقاط عن سيتي قبل ختام الموسم الأحد المقبل.

ويُعد هذا اللقب ثمرة مشروع طويل بدأ مع وصول أرتيتا إلى تدريب أرسنال في كانون الأول 2019، إذ عمل النادي خلال السنوات الماضية على إعادة بناء الفريق تدريجياً.

وخلال تلك الفترة، أبرمت الإدارة 42 صفقة لدعم مشروع المدرب الإسباني، وسط إنفاق وصل، وفق تقارير صحافية، إلى نحو مليار جنيه إسترليني.

وكانت صفقة ديكلان رايس الأغلى في هذا المشروع، بعدما انضم إلى أرسنال في موسم 2023-2024 قادماً من وست هام مقابل 100 مليون جنيه إسترليني.

وفي موسم التتويج، عزز أرسنال صفوفه بسبع صفقات، أبرزها مارتن زوبيميندي من ريال سوسيداد، وإيبيريشي إيزي من كريستال بالاس، وفيكتور غيوكيريس من سبورتنغ لشبونة. (العين)

 

