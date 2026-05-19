فيرمين لوبيز خارج المونديال؟

وكان قد فاز على بنتيجة 3-1، ضمن الجولة السابعة والثلاثين من الليغا، في مباراة شهدت إصابة لوبيز بكسر في مشط القدم.وأوضح النادي، أمس الإثنين، أن اللاعب يعاني من كسر في مشط القدم، ما يعني غيابه عن .وقال برشلونة في بيانه الجديد إن فيرمين لوبيز خضع لعملية جراحية ناجحة لعلاج كسر في مشط القدم الخامس من قدمه اليمنى، في مستشفى برشلونة، تحت إشراف الدكتور أنطوني دالماو كول، وبتوجيه من الخدمات الطبية للنادي.وأضاف النادي الكتالوني أن مدة تعافي اللاعب ستتحدد وفق تطور حالته.