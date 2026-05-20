حقيقة حذف رونالدو اسم النصر من حساباته تشعل الجدل

زعمت تقارير متداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي أن الأسطورة ، قائد النصر، قام بتعديل بيانات حساباته على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة "إنستغرام" و"إكس".وتعرض قائد النصر لانتقادات واسعة مؤخرًا، عقب خسارة "العالمي" لقب أبطال 2 أمام غامبا أوساكا بهدف دون رد.وخسر النصر النهائي القاري على ملعبه ووسط جماهيره، رغم دخوله المباراة بوصفه المرشح الأبرز للتتويج، في ظل امتلاكه مجموعة من النجوم العالميين، يتقدمهم رونالدو، الذي فشل في قيادة الفريق نحو العودة إلى منصات التتويج الآسيوية.وزادت حالة الجدل بعد اللقاء، عندما غادر رونالدو أرضية الملعب سريعًا عقب صافرة النهاية، ورفض التواجد مع زملائه خلال مراسم تسلم الميداليات الفضية الخاصة بالمركز الثاني، وهو ما أثار موجة واسعة من الانتقادات بين الجماهير والإعلاميين.وأثير جدل جديد، اليوم، بعدما زعم متداولو هذه الأخبار أن النجم البرتغالي حذف الإشارة إلى كونه لاعبًا في النصر من حساباته الرسمية، واستبدلها بالتأكيد على أن الحساب هو الحساب الرسمي الخاص به.لكن، وبعد التحقق من الأمر، أكد عدد من المتابعين أن رونالدو لم يكن يضع أساسًا عبارة "لاعب النصر" في تعريف حساباته حتى يقوم بحذفها، كما أن حساباته لا تزال مليئة بصوره بقميص "العالمي".وكانت أحدث الصور التي نشرها اللاعب قد أظهرته في حالة إلى جانب مدربه جورجي جيسوس، وهو ما يعزز فرضية عدم وجود أي أزمة بينه وبين النادي، ويؤكد زيف الادعاءات المتداولة.ومن المنتظر أن يقود رونالدو النصر أمام ضمك، مساء الخميس، على الأول بارك، ضمن الجولة الـ34 والأخيرة من دوري روشن السعودي.ويحتاج النجم البرتغالي إلى قيادة فريقه للفوز من أجل حسم لقب الدوري رسميًا، دون انتظار نتيجة المواجهة الأخرى بين والفيحاء، التي تُقام في التوقيت نفسه.ومنذ انضمامه إلى النصر في كانون الأول 2023 بصفقة انتقال حر قادمًا من ، لم ينجح رونالدو في تحقيق أي لقب رسمي مع "العالمي"، باستثناء البطولة العربية في صيف 2023. (ارم نيوز)