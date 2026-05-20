محمد صلاح يقترب من خطوة مفاجئة في مسيرته.. تقرير يكشف!

ذكرت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، أن نادي فنربخشة دخل في مشاورات أولية للتعاقد مع المهاجم المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب موقع "كاوت أوف سايد"، فإن صلاح، الذي أعلن مؤخراً نيّته إنهاء مشواره مع ليفربول، يحرص على مواصلة اللعب في أعلى المستويات، ما يفتح الباب أمام احتمال انتقاله إلى فنربخشة الذي أجرى اتصالات تمهيدية معه.

وتشير التقارير أيضاً إلى اهتمام عدد من أندية الدوري السعودي، أبرزها النصر والهلال والأهلي والقادسية، بضم اللاعب، في وقت توقفت فيه مفاوضات سابقة بين وكيل صلاح ونادي الاتحاد.

وكانت العروض قد تضمنت راتباً سنوياً يصل إلى 30 مليون دولار، إضافة إلى مكافأة توقيع تُقدّر بنحو 20 مليون دولار، وفق المصدر ذاته.

في المقابل، أفادت مصادر خاصة للموقع أن صلاح قد يمنح موافقته المبدئية على الانتقال إلى فنربخشة في حال حسمت المفاوضات بشكل إيجابي.

وأوضحت المصادر أن النادي التركي قدم "عرضا غير رسمي" لصلاح خلال محادثات أولية، وأبدى النجم المصري استعداده لقبول راتب يتراوح بين 12 و13 مليون سنويا من أجل الاستمرار في اللعب داخل .