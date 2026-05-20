إنجاز بارز.. أول حكمة سورية تدير نهائي كأس آسيا للناشئات

Lebanon 24
20-05-2026 | 15:53
إنجاز بارز.. أول حكمة سورية تدير نهائي كأس آسيا للناشئات
سجّلت الحَكمة السورية أليسار بدور إنجازاً بارزاً بعدما أصبحت أول حَكمة سورية تدير مباراة نهائية في بطولة كأس آسيا للناشئات تحت 17 عاماً، والتي جمعت بين كوريا الشمالية واليابان.

ويعكس اختيار بدور لإدارة النهائي الثقة الكبيرة التي تحظى بها على الساحة التحكيمية الآسيوية، بعد سلسلة من المشاركات في بطولات ومنافسات قارية خلال السنوات الماضية.

وتنحدر الحكمة السورية من محافظة طرطوس، وكانت قد تحدثت في مناسبات سابقة عن الصعوبات التي واجهتها في بداياتها بعالم التحكيم، قبل أن تتمكن من فرض اسمها بين أبرز الحكمات السوريات على المستوى القاري.

كما تنتمي أليسار إلى عائلة رياضية، إذ إن والدها طلال بدور شغل سابقاً مهمة التحكيم في الدوري السوري، ويشغل حالياً منصب أمين سر اللجنة الفنية لكرة القدم في طرطوس، فيما يعمل شقيقها عمار بدور حكماً من الدرجة الأولى في سوريا.

وسبق لبدور أن أدارت المباراة الافتتاحية لبطولة غرب آسيا بين الأردن ولبنان، إلى جانب قيادتها عدداً من مباريات الدوري السوري.

وتطمح الحكمة السورية إلى المشاركة مستقبلاً في إدارة مباريات كأس العالم للسيدات.

