مفاجآت في قائمة منتخب مصر الأولية استعداداً لكأس العالم 2026

20-05-2026 | 23:00
مفاجآت في قائمة منتخب مصر الأولية استعداداً لكأس العالم 2026
أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، عن قائمة مبدئية تضم 27 لاعباً، على أن يتم تقليصها إلى 26 لاعباً بعد المباراة الودية أمام روسيا المقررة في 28 أيار الجاري، وذلك في إطار التحضيرات لبطولة كأس العالم 2026، التي تنطلق في 11 حزيران المقبل.
وشهدت القائمة مفاجآت لافتة، أبرزها استبعاد مصطفى محمد، مهاجم نانت الفرنسي، وأحمد نبيل كوكا، لاعب الأهلي، مقابل ضم حمزة عبد الكريم، لاعب فريق برشلونة للشباب.

ووفق ما أعلنه المركز الإعلامي للاتحاد المصري لكرة القدم، جاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، المهدي سليمان.

الدفاع: محمد علاء، محمد هاني، طارق علاء، حمدي فتحي، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، حسام عبد المجيد، محمد عبد المنعم، أحمد فتوح، كريم حافظ.

الوسط: مروان عطية، مهند لاشين، نبيل عماد دونغا، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، إمام عاشور.

الهجوم: مصطفى عبد الرؤوف "زيكو"، محمود تريزيغيه، إبراهيم عادل، هيثم حسن، محمد صلاح، عمر مرموش، أقطاي عبد الله، حمزة عبد الكريم.

من جهته، أكد إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، انطلاق المعسكر التدريبي يوم الخميس في مركز المنتخبات الوطنية، مشيراً إلى أن القائمة النهائية ستُحسم بعد ودية روسيا، التزاماً بلوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم التي تحدد 26 لاعباً في قوائم كأس العالم.
