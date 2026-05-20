Najib Mikati
رياضة

أستون فيلا يتوّج أوروبياً.. وإيمري يعزز زعامته للبطولة

Lebanon 24
20-05-2026 | 23:51
أستون فيلا يتوّج أوروبياً.. وإيمري يعزز زعامته للبطولة
توّج أستون فيلا الإنكليزي بلقب الدوري الأوروبي لموسم 2025-2026، بعد فوزه على فرايبورغ الألماني بثلاثية نظيفة في المباراة النهائية، مساء الأربعاء.

وقاد المدرب الإسباني أوناي إيمري الفريق الإنكليزي إلى لقبه الأول في الدوري الأوروبي، ليعود أستون فيلا إلى منصة التتويج القاري للمرة الأولى منذ فوزه بدوري أبطال أوروبا عام 1982.

وبات أستون فيلا الفريق رقم 31 الذي يحرز لقب الدوري الأوروبي، سواء بالنظام القديم للبطولة أو بمسماها الحالي منذ موسم 2009-2010.

وعزز إيمري رقمه القياسي كأكثر المدربين تتويجاً بالبطولة، بعدما رفع رصيده إلى 5 ألقاب، منها 3 مع إشبيلية ولقب مع فياريال، قبل إنجازه الجديد مع أستون فيلا.

وخاض إيمري النهائي الأوروبي الكبير السادس في مسيرته التدريبية، وكلها في الدوري الأوروبي، ولا يتفوق عليه في هذا الرقم سوى الإيطالي جيوفاني تراباتوني، الذي خاض 7 نهائيات أوروبية.

ومنذ بداية موسم 2023-2024، لم يحقق أي فريق عدداً أكبر من الانتصارات في البطولات الأوروبية الكبرى مقارنة بأستون فيلا، الذي وصل إلى 26 فوزاً.

كما واصل جادون سانشو حضوره في منصات التتويج القارية، بعدما أحرز لقباً أوروبياً للموسم الثاني توالياً، عقب فوزه بدوري المؤتمر مع تشيلسي عام 2025، ثم الدوري الأوروبي مع أستون فيلا عام 2026.

 

