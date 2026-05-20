أستون فيلا يتوّج أوروبياً.. وإيمري يعزز زعامته للبطولة

توّج أستون فيلا الإنكليزي بلقب لموسم 2025-2026، بعد فوزه على فرايبورغ الألماني بثلاثية نظيفة في المباراة النهائية، مساء الأربعاء.

وقاد المدرب الإسباني أوناي إيمري الفريق الإنكليزي إلى لقبه الأول في الدوري ، ليعود أستون فيلا إلى منصة التتويج القاري للمرة الأولى منذ فوزه بدوري أبطال عام 1982.

وبات أستون فيلا الفريق رقم 31 الذي يحرز لقب الدوري الأوروبي، سواء بالنظام القديم للبطولة أو بمسماها الحالي منذ موسم 2009-2010.

وعزز إيمري رقمه القياسي كأكثر المدربين تتويجاً بالبطولة، بعدما رفع رصيده إلى 5 ألقاب، منها 3 مع ولقب مع فياريال، قبل إنجازه الجديد مع أستون فيلا.

وخاض إيمري النهائي الأوروبي الكبير السادس في مسيرته التدريبية، وكلها في الدوري الأوروبي، ولا يتفوق عليه في هذا الرقم سوى جيوفاني تراباتوني، الذي خاض 7 نهائيات أوروبية.

ومنذ بداية موسم 2023-2024، لم يحقق أي فريق عدداً أكبر من الانتصارات في البطولات الأوروبية الكبرى مقارنة بأستون فيلا، الذي وصل إلى 26 فوزاً.

كما واصل جادون سانشو حضوره في منصات التتويج القارية، بعدما أحرز لقباً أوروبياً للموسم الثاني توالياً، عقب فوزه بدوري المؤتمر مع عام 2025، ثم الدوري الأوروبي مع أستون فيلا عام 2026.