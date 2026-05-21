رياضة
عشاء كارفاخال يكشف أزمة ريال مدريد.. أربيلوا خارج الدعوة
Lebanon 24
21-05-2026
|
01:43
A-
A+
photos
0
A+
A-
أنهى
ريال مدريد
موسمه الثاني توالياً من دون ألقاب، في وقت يستعد فيه ألفارو أربيلوا لمغادرة منصبه في تدريب الفريق.
وكان النادي الملكي قد أعلن رسمياً رحيل قائده
داني كارفاخال
عن صفوف الفريق، بعد قرار عدم تجديد عقده.
وبحسب صحيفة "ذا أثلتيك"
البريطانية
، أقام كارفاخال عشاء وداعياً للاعبي الفريق الأول، من دون توجيه دعوة إلى أربيلوا، في خطوة عكست حجم التوتر بين اللاعب ومدربه المؤقت هذا الموسم.
ويغادر كارفاخال
ريال
مدريد
بعد مسيرة طويلة امتدت 23 عاماً، حقق خلالها 27 لقباً مع النادي.
ولم تكن نهاية القائد التاريخي كما كان يتمنى، بعدما جلس في عدد من المباريات على مقاعد البدلاء لمصلحة الإنجليزي
ترينت ألكسندر أرنولد
.
كما أن قلة مشاركاته أثرت على حظوظه الدولية، إذ لم يستدعِه لويس دي لا فوينتي إلى قائمة منتخب
إسبانيا
.
ورغم تأكيد أربيلوا أن استبعاد كارفاخال جاء لأسباب تكتيكية، فإن غيابه عن العشاء الوداعي بدا مؤشراً واضحاً إلى أن العلاقة بين الطرفين وصلت إلى طريق مسدود.
