تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

حمزة عبد الكريم يفاجئ الكتالونيين.. موهبة برشلونة في قائمة مصر المونديالية

Lebanon 24
21-05-2026 | 03:41
A-
A+
حمزة عبد الكريم يفاجئ الكتالونيين.. موهبة برشلونة في قائمة مصر المونديالية
حمزة عبد الكريم يفاجئ الكتالونيين.. موهبة برشلونة في قائمة مصر المونديالية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

تفاعلت الصحف الكتالونية مع استدعاء حمزة عبد الكريم، مهاجم فريق برشلونة للشباب، إلى قائمة منتخب مصر المشاركة في كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وتنطلق البطولة في 11 حزيران المقبل وتستمر حتى 19 تموز، فيما أوقعت القرعة منتخب مصر في مجموعة تضم بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.

ويلعب حمزة، البالغ 18 عاماً، في "برشلونة أتلتيك" منذ فترة الانتقالات الشتوية الماضية، معاراً من الأهلي المصري.

ووصفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" ضم المهاجم الشاب إلى قائمة الفراعنة بقيادة حسام حسن بأنه "المفاجأة الكبرى"، مشيرة إلى أنه سبق له اللعب والتسجيل مع فريق برشلونة للشباب رغم صغر سنه.

وأضافت الصحيفة أن حمزة سينضم إلى أسماء بارزة مثل عمر مرموش، وأقطاي عبد الله، وهيثم حسن، ومحمد صلاح، في خط هجومي يعوّل عليه المنتخب المصري لتقديم مشاركة قوية.

ورأت أن حسام حسن اتخذ خطوة جريئة باستدعاء لاعب لم يخض بعد مباريات على أعلى مستوى، لكنه يملك مؤشرات واعدة للمستقبل.

من جهتها، اعتبرت صحيفة "سبورت" أن تطور حمزة منذ وصوله إلى برشلونة قبل 4 أشهر كان لافتاً، بعدما تأقلم سريعاً مع أسلوب النادي وأصبح لاعباً أساسياً في الأسابيع الأخيرة بفضل أهدافه.

وأضافت أن تطوره لم يمر من دون انتباه الجهاز الفني لمنتخب مصر، مشيرة إلى أن الاتحاد المصري أبلغ برشلونة قبل شهرين برغبته في متابعة اللاعب وإخضاعه لاختبارات دورية لتقييم جاهزيته.

وختمت الصحيفة بأن حمزة أصبح الآن لاعباً في كأس العالم، رغم أنه لم يتجاوز 18 عاماً ولا يشارك بانتظام إلا مع فريق شباب برشلونة، على أن يتضح لاحقاً ما إذا كان سيكتفي بدور محدود أو يخوض ظهوره الرسمي الأول مع المنتخب المصري خلال البطولة. (كووورة)

Advertisement
 
 
مواضيع ذات صلة
مفاجآت في قائمة منتخب مصر الأولية استعداداً لكأس العالم 2026
lebanon 24
Lebanon24
21/05/2026 12:48:57 Lebanon 24 Lebanon 24
صراع العمالقة يشتعل على "ألمع موهبة" في البرازيل
lebanon 24
Lebanon24
21/05/2026 12:48:57 Lebanon 24 Lebanon 24
عبد العاطي: موقف مصر ثابت لرافض لكل أشكال الإرهاب والتطرف
lebanon 24
Lebanon24
21/05/2026 12:48:57 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد عودة شيرين عبد الوهاب...جدل “صوت مصر” يتصدّر المشهد
lebanon 24
Lebanon24
21/05/2026 12:48:57 Lebanon 24 Lebanon 24

رياضة

مونديال 2026

الولايات المتحدة

كأس العالم

عبد الله

منذ فترة

من جهته

إيران

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
05:30 | 2026-05-21
Lebanon24
04:51 | 2026-05-21
Lebanon24
03:49 | 2026-05-21
Lebanon24
01:43 | 2026-05-21
Lebanon24
23:51 | 2026-05-20
Lebanon24
23:00 | 2026-05-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24