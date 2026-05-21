حمزة عبد الكريم يفاجئ الكتالونيين.. موهبة برشلونة في قائمة مصر المونديالية

تفاعلت الصحف الكتالونية مع استدعاء حمزة عبد ، مهاجم فريق للشباب، إلى قائمة منتخب مصر المشاركة في 2026 في وكندا والمكسيك.

وتنطلق البطولة في 11 حزيران المقبل وتستمر حتى 19 ، فيما أوقعت القرعة منتخب مصر في مجموعة تضم بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.

ويلعب حمزة، البالغ 18 عاماً، في "برشلونة أتلتيك" الانتقالات الشتوية الماضية، معاراً من الأهلي المصري.

ووصفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" ضم المهاجم الشاب إلى قائمة الفراعنة بقيادة حسام حسن بأنه "المفاجأة الكبرى"، مشيرة إلى أنه سبق له اللعب والتسجيل مع فريق برشلونة للشباب رغم صغر سنه.

وأضافت الصحيفة أن حمزة سينضم إلى أسماء بارزة مثل عمر مرموش، وأقطاي ، وهيثم حسن، ومحمد صلاح، في خط هجومي يعوّل عليه المنتخب المصري لتقديم مشاركة قوية.

ورأت أن حسام حسن اتخذ خطوة جريئة باستدعاء لاعب لم يخض بعد مباريات على أعلى مستوى، لكنه يملك مؤشرات واعدة للمستقبل.

من جهتها، اعتبرت صحيفة "سبورت" أن تطور حمزة منذ وصوله إلى برشلونة قبل 4 أشهر كان لافتاً، بعدما تأقلم سريعاً مع أسلوب النادي وأصبح لاعباً أساسياً في الأسابيع الأخيرة بفضل أهدافه.

وأضافت أن تطوره لم يمر من دون انتباه الجهاز الفني لمنتخب مصر، مشيرة إلى أن الاتحاد المصري أبلغ برشلونة قبل شهرين برغبته في متابعة اللاعب وإخضاعه لاختبارات دورية لتقييم جاهزيته.

وختمت الصحيفة بأن حمزة أصبح الآن لاعباً في كأس العالم، رغم أنه لم يتجاوز 18 عاماً ولا يشارك بانتظام إلا مع فريق شباب برشلونة، على أن يتضح لاحقاً ما إذا كان سيكتفي بدور محدود أو يخوض ظهوره الرسمي الأول مع المنتخب المصري خلال البطولة. (كووورة)