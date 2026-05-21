|
رياضة
قرعة نادرة تمنح الجزائر بطاقة ربع النهائي والمونديال
Lebanon 24
21-05-2026
|
03:49
تأهل منتخب
الجزائر
للناشئين تحت 17 عاماً إلى ربع
نهائي كأس
أمم
أفريقيا
المقامة في
المغرب
، بعد سيناريو نادر حُسم بالقرعة.
وجاء منتخب الجزائر في المجموعة الرابعة إلى جانب
غانا
والسنغال وجنوب أفريقيا.
وخسر المنتخب
الجزائري
أمام السنغال 2-1 في
الجولة الأخيرة
، بينما فازت غانا على
جنوب أفريقيا
3-1 في التوقيت نفسه.
وضمنت السنغال صدارة المجموعة والتأهل إلى ربع النهائي، إضافة إلى بطاقة
كأس العالم
للناشئين، بعدما رفعت رصيدها إلى 6 نقاط.
وتساوى منتخبا الجزائر وغانا في كل شيء، بعدما تعادلا في الجولة الأولى 2-2، إذ جمع كل منهما 4 نقاط، وسجل 5 أهداف، واستقبل 4، بفارق أهداف +1.
وبعد هذا التعادل الكامل، لجأ
الاتحاد الأفريقي
إلى القرعة وفقاً للائحة، فجاءت لمصلحة الجزائر، التي ضمنت التأهل إلى ربع النهائي وكأس العالم للناشئين 2026 في قطر.
أما منتخب غانا، فسيخوض مباراة الملحق من أجل محاولة حجز بطاقة في ربع النهائي والمونديال. (كووورة)
