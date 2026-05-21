قرعة نادرة تمنح الجزائر بطاقة ربع النهائي والمونديال

تأهل منتخب للناشئين تحت 17 عاماً إلى ربع أمم المقامة في ، بعد سيناريو نادر حُسم بالقرعة.وجاء منتخب الجزائر في المجموعة الرابعة إلى جانب والسنغال وجنوب أفريقيا.وخسر المنتخب أمام السنغال 2-1 في ، بينما فازت غانا على 3-1 في التوقيت نفسه.وضمنت السنغال صدارة المجموعة والتأهل إلى ربع النهائي، إضافة إلى بطاقة للناشئين، بعدما رفعت رصيدها إلى 6 نقاط.وتساوى منتخبا الجزائر وغانا في كل شيء، بعدما تعادلا في الجولة الأولى 2-2، إذ جمع كل منهما 4 نقاط، وسجل 5 أهداف، واستقبل 4، بفارق أهداف +1.وبعد هذا التعادل الكامل، لجأ إلى القرعة وفقاً للائحة، فجاءت لمصلحة الجزائر، التي ضمنت التأهل إلى ربع النهائي وكأس العالم للناشئين 2026 في قطر.أما منتخب غانا، فسيخوض مباراة الملحق من أجل محاولة حجز بطاقة في ربع النهائي والمونديال. (كووورة)