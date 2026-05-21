إنتر ميامي يقترب من صفقة كبرى قبل المونديال

يبدو أن البرازيلي كاسيميرو بات أقرب من أي وقت مضى إلى مغادرة مانشستر يونايتد، في ظل تقدّم إنتر ميامي نحو حسم صفقة قد تكون من أبرز انتقالات الدوري الأميركي قبل الموسم المقبل.
وبحسب موقع TEAMtalk، فإن كاسيميرو أوضح موقفه بشكل قاطع داخل دائرة المفاوضات، إذ لا يرغب إلا بالانتقال إلى إنتر ميامي، رغم وجود بعض التعقيدات المرتبطة بإتمام الصفقة بين أندية الدوري الأميركي.
وتعتقد مصادر قريبة من المحادثات أن الاتفاق بين أندية الـMLS سيُنجز في النهاية، بما يسمح لإنتر ميامي بإتمام التعاقد من دون تحول الملف إلى أزمة. كما يسود تفاؤل داخل النادي الأميركي بإمكانية وضع الإطار اللازم لنقل اللاعب البرازيلي إلى ملعب Chase Stadium قبل انطلاق الموسم الجديد.
ويرغب محيط كاسيميرو في حسم مستقبله قبل بداية نهائيات كأس العالم هذا الصيف. ورغم أن إقامة البطولة في أميركا الشمالية تخفف الضغط اللوجستي في حال امتدت المفاوضات إلى الصيف، فإن اللاعب ومن حوله يفضلون الحصول على وضوح كامل قبل انشغاله بالاستحقاق الدولي.
من جهته، يواصل إنتر ميامي البحث عن لاعبين أصحاب خبرة أوروبية كبيرة، في إطار سعيه لتعزيز المجموعة المحيطة بليونيل ميسي وبقية النجوم السابقين في القارة الأوروبية. وتقول المصادر إن كاسيميرو يُنظر إليه داخل النادي كصفقة كبرى جديدة، قادرة على إضافة القيادة، والشخصية الفائزة، والجودة العالية إلى خط الوسط.