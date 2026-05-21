تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

إنتر ميامي يقترب من صفقة كبرى قبل المونديال

Lebanon 24
21-05-2026 | 04:51
A-
A+
إنتر ميامي يقترب من صفقة كبرى قبل المونديال
إنتر ميامي يقترب من صفقة كبرى قبل المونديال photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

يبدو أن البرازيلي كاسيميرو بات أقرب من أي وقت مضى إلى مغادرة مانشستر يونايتد، في ظل تقدّم إنتر ميامي نحو حسم صفقة قد تكون من أبرز انتقالات الدوري الأميركي قبل الموسم المقبل.

Advertisement

وبحسب موقع TEAMtalk، فإن كاسيميرو أوضح موقفه بشكل قاطع داخل دائرة المفاوضات، إذ لا يرغب إلا بالانتقال إلى إنتر ميامي، رغم وجود بعض التعقيدات المرتبطة بإتمام الصفقة بين أندية الدوري الأميركي.

وتعتقد مصادر قريبة من المحادثات أن الاتفاق بين أندية الـMLS سيُنجز في النهاية، بما يسمح لإنتر ميامي بإتمام التعاقد من دون تحول الملف إلى أزمة. كما يسود تفاؤل داخل النادي الأميركي بإمكانية وضع الإطار اللازم لنقل اللاعب البرازيلي إلى ملعب Chase Stadium قبل انطلاق الموسم الجديد.

ويرغب محيط كاسيميرو في حسم مستقبله قبل بداية نهائيات كأس العالم هذا الصيف. ورغم أن إقامة البطولة في أميركا الشمالية تخفف الضغط اللوجستي في حال امتدت المفاوضات إلى الصيف، فإن اللاعب ومن حوله يفضلون الحصول على وضوح كامل قبل انشغاله بالاستحقاق الدولي.

من جهته، يواصل إنتر ميامي البحث عن لاعبين أصحاب خبرة أوروبية كبيرة، في إطار سعيه لتعزيز المجموعة المحيطة بليونيل ميسي وبقية النجوم السابقين في القارة الأوروبية. وتقول المصادر إن كاسيميرو يُنظر إليه داخل النادي كصفقة كبرى جديدة، قادرة على إضافة القيادة، والشخصية الفائزة، والجودة العالية إلى خط الوسط.

أما بالنسبة إلى مانشستر يونايتد، فإن رحيل كاسيميرو سيعني التخلص من أحد أعلى الرواتب في الفريق، إذ يتقاضى نحو 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً، في وقت يواصل فيه مايكل كاريك إعادة تشكيل التشكيلة قبل موسمه الكامل الأول على رأس الجهاز الفني في أولد ترافورد.

وبحسب التقرير، فإن كاسيميرو يسير حالياً بثبات نحو استبدال الدوري الإنكليزي الممتاز بالدوري الأميركي، مع بروز إنتر ميامي كوجهته المختارة، ما لم تظهر تعقيدات متأخرة في مسار التفاوض.

وفي المقابل، سيكون مانشستر يونايتد أمام سباق سريع للتعاقد مع بديل من الطراز الأول في خط الوسط، وسط حديث عن أن النادي قد يتحول إلى منافس حقيقي على اللقب إذا نجحت إدارة INEOS في ضم لاعب وسط نخبوي بقيمة تقارب 125 مليون جنيه إسترليني للعب إلى جانب برونو فرنانديز.

مواضيع ذات صلة
ميسي يقود إنتر ميامي لفوز جديد في الدوري الأميركي
lebanon 24
Lebanon24
21/05/2026 12:48:48 Lebanon 24 Lebanon 24
ميسي يتألق رغم سقوط إنتر ميامي أمام أورلاندو سيتي
lebanon 24
Lebanon24
21/05/2026 12:48:48 Lebanon 24 Lebanon 24
إنتر ميامي يكرّم ميسي.. مدرج جديد يحمل اسمه
lebanon 24
Lebanon24
21/05/2026 12:48:48 Lebanon 24 Lebanon 24
ميسي يحسمها من جديد.. هدف تاريخي يقود إنتر ميامي لفوز مثير
lebanon 24
Lebanon24
21/05/2026 12:48:48 Lebanon 24 Lebanon 24

مانشستر يونايتد

كأس العالم

الأوروبي

من جهته

إنكليزي

الشمالي

مختارة

أوروبي

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
05:30 | 2026-05-21
Lebanon24
03:49 | 2026-05-21
Lebanon24
03:41 | 2026-05-21
Lebanon24
01:43 | 2026-05-21
Lebanon24
23:51 | 2026-05-20
Lebanon24
23:00 | 2026-05-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24