إنتر ميامي يقترب من صفقة كبرى قبل المونديال

يبدو أن البرازيلي كاسيميرو بات أقرب من أي وقت مضى إلى مغادرة ، في ظل تقدّم إنتر ميامي نحو حسم صفقة قد تكون من أبرز انتقالات الدوري الأميركي قبل الموسم المقبل.

وبحسب موقع TEAMtalk، فإن كاسيميرو أوضح موقفه بشكل قاطع داخل دائرة المفاوضات، إذ لا يرغب إلا بالانتقال إلى إنتر ميامي، رغم وجود بعض التعقيدات المرتبطة بإتمام الصفقة بين أندية الدوري الأميركي.



وتعتقد مصادر قريبة من المحادثات أن الاتفاق بين أندية الـMLS سيُنجز في النهاية، بما يسمح لإنتر ميامي بإتمام التعاقد من دون تحول الملف إلى أزمة. كما يسود تفاؤل داخل النادي الأميركي بإمكانية وضع الإطار اللازم لنقل اللاعب البرازيلي إلى ملعب Chase Stadium قبل انطلاق الموسم الجديد.



ويرغب محيط كاسيميرو في حسم مستقبله قبل بداية نهائيات هذا الصيف. ورغم أن إقامة البطولة في أميركا الشمالية تخفف الضغط اللوجستي في حال امتدت المفاوضات إلى الصيف، فإن اللاعب ومن حوله يفضلون الحصول على وضوح كامل قبل انشغاله بالاستحقاق الدولي.



، يواصل إنتر ميامي البحث عن لاعبين أصحاب خبرة أوروبية كبيرة، في إطار سعيه لتعزيز المجموعة المحيطة بليونيل ميسي وبقية النجوم السابقين في القارة الأوروبية. وتقول المصادر إن كاسيميرو يُنظر إليه داخل النادي كصفقة كبرى جديدة، قادرة على إضافة القيادة، والشخصية الفائزة، والجودة العالية إلى خط الوسط.



أما بالنسبة إلى مانشستر يونايتد، فإن رحيل كاسيميرو سيعني التخلص من أحد أعلى الرواتب في الفريق، إذ يتقاضى نحو 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً، في وقت يواصل فيه مايكل كاريك إعادة تشكيل التشكيلة قبل موسمه الكامل الأول على رأس الجهاز الفني في أولد ترافورد.وبحسب التقرير، فإن كاسيميرو يسير حالياً بثبات نحو استبدال الدوري الإنكليزي الممتاز بالدوري الأميركي، مع بروز إنتر ميامي كوجهته المختارة، ما لم تظهر تعقيدات متأخرة في مسار التفاوض.وفي المقابل، سيكون مانشستر يونايتد أمام سباق سريع للتعاقد مع بديل من الطراز الأول في خط الوسط، وسط حديث عن أن النادي قد يتحول إلى منافس حقيقي على اللقب إذا نجحت إدارة INEOS في ضم لاعب وسط نخبوي بقيمة تقارب 125 مليون جنيه إسترليني للعب إلى جانب برونو فرنانديز.