مستغلاً رحيل غوارديولا.. ريال مدريد يخطط لضم رودري وثنائي السيتي

Advertisement

يكثف نادي تحركاته للتعاقد مع نجم وسط ، الإسباني رودري، مستغلاً التقارير التي تشير إلى الرحيل المحتمل للمدرب بيب غوارديولا بنهاية الموسم الحالي، وما قد يترتب عليه من مغادرة أبرز نجوم الفريق الإنجليزي.وذكرت صحيفة "ماركا" أن النادي الملكي يرى في رودري الحل المثالي لأزمات خط وسطه وسد الفراغ الذي تركه كروس، مستندة إلى رغبة اللاعب في العودة إلى بعد إنهاء موسمه الحالي والمشاركة في .من جهتها، أفادت صحيفة "موندو ديبورتيفو" بأن وصول المتوج بالكرة الذهبية قد يثير الحساسية داخل غرف الملابس نظراً لمنافسته السابقة مع فينيسيوس جونيور. وأشارت الصحيفة إلى أن خطة لتعزيز صفوفه تشمل أيضاً برناردو سيلفا، الذي ينتهي عقده مع السيتي قريباً، بالإضافة إلى الفرنسي ريان شرقي.