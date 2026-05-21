قبل انطلاق نسخة الـ 48 منتخباً.. خطة لرفع عدد فرق المونديال إلى أكثر من 60!

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن (فيفا) يدرس جديّاً مقترحاً لزيادة عدد المنتخبات المشاركة في نهائيات إلى 64 منتخباً، ليتم تطبيقه بدءاً من مونديال 2030 المقرر إقامته في والمغرب والبرتغال.وأفادت صحيفة "آس" بأن فكرة رفع عدد المنتخبات إلى أكثر من 60 فريقاً عادت لتكتسب زخماً وقبولاً لدى بعض الاتحادات الوطنية، بعد أن كانت مجرد مقترح تقدم به اتحاد أمريكا الجنوبية (كونميبول) قبل أشهر، بهدف توسيع نطاق المنافسة ومنح الدول التي لم تتأهل سابقاً فرصة الظهور في المحفل العالمي.ويأتي هذا في وقت لم تبدأ فيه بعد النسخة الأولى بنظامها الجديد (48 منتخباً) والمقرر انطلاقها الصيف المقبل في والمكسيك وكندا، والتي ستشهد للمرة الأولى مشاركة منتخبات كالأردن، أوزبكستان، الرأس الأخضر، وكوراساو.وينسجم هذا التوجه مع رؤية رئيس الفيفا جياني إنفانتينو الرامية إلى تعزيز "تعددية " وتحويل المونديال إلى مهرجان احتفالي عالمي شامل. ورغم أن المقترح لا يزال في طور الدراسة، إلا أن الصحيفة رجحت ألا يكشف الفيفا عن أي خطط نهائية تخص مونديال 2030 قبل 19 المقبل، وهو موعد المباراة النهائية لمونديال 2026، حيث ستشكل البطولة المقبلة أرضية خصبة لتقييم التجربة وفتح النقاش مجدداً.