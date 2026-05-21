تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
19
o
بيروت
19
o
طرابلس
19
o
صور
19
o
جبيل
18
o
صيدا
17
o
جونية
17
o
النبطية
11
o
زحلة
11
o
بعلبك
14
o
بشري
17
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
رياضة
قبل انطلاق نسخة الـ 48 منتخباً.. خطة لرفع عدد فرق المونديال إلى أكثر من 60!
Lebanon 24
21-05-2026
|
10:19
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت تقارير صحفية إسبانية أن
الاتحاد الدولي لكرة القدم
(فيفا) يدرس جديّاً مقترحاً لزيادة عدد المنتخبات المشاركة في نهائيات
كأس العالم
إلى 64 منتخباً، ليتم تطبيقه بدءاً من مونديال 2030 المقرر إقامته في
إسبانيا
والمغرب والبرتغال.
Advertisement
وأفادت صحيفة "آس"
الإسبانية
بأن فكرة رفع عدد المنتخبات إلى أكثر من 60 فريقاً عادت لتكتسب زخماً وقبولاً لدى بعض الاتحادات الوطنية، بعد أن كانت مجرد مقترح تقدم به اتحاد أمريكا الجنوبية (كونميبول) قبل أشهر، بهدف توسيع نطاق المنافسة ومنح الدول التي لم تتأهل سابقاً فرصة الظهور في المحفل العالمي.
ويأتي هذا
النقاش
في وقت لم تبدأ فيه بعد النسخة الأولى بنظامها الجديد (48 منتخباً) والمقرر انطلاقها الصيف المقبل في
الولايات المتحدة
والمكسيك وكندا، والتي ستشهد للمرة الأولى مشاركة منتخبات كالأردن، أوزبكستان، الرأس الأخضر، وكوراساو.
وينسجم هذا التوجه مع رؤية رئيس الفيفا جياني إنفانتينو الرامية إلى تعزيز "تعددية
كرة القدم
" وتحويل المونديال إلى مهرجان احتفالي عالمي شامل. ورغم أن المقترح لا يزال في طور الدراسة، إلا أن الصحيفة رجحت ألا يكشف الفيفا عن أي خطط نهائية تخص مونديال 2030 قبل 19
تموز
المقبل، وهو موعد المباراة النهائية لمونديال 2026، حيث ستشكل البطولة المقبلة أرضية خصبة لتقييم التجربة وفتح النقاش مجدداً.
مواضيع ذات صلة
نزيف مستمر.. انهيار المنتخب البرازيلي قبل 48 يوما من المونديال
Lebanon 24
نزيف مستمر.. انهيار المنتخب البرازيلي قبل 48 يوما من المونديال
22/05/2026 00:58:38
22/05/2026 00:58:38
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل أسابيع من انطلاق المونديال.. مبابي يُغادر الملعب بشكل مقلق وفرنسا "تضع يدها على قلبها"
Lebanon 24
قبل أسابيع من انطلاق المونديال.. مبابي يُغادر الملعب بشكل مقلق وفرنسا "تضع يدها على قلبها"
22/05/2026 00:58:38
22/05/2026 00:58:38
Lebanon 24
Lebanon 24
الهلال الأحمر الفلسطيني: فقدنا أكثر من 60 موظفا في غزة
Lebanon 24
الهلال الأحمر الفلسطيني: فقدنا أكثر من 60 موظفا في غزة
22/05/2026 00:58:38
22/05/2026 00:58:38
Lebanon 24
Lebanon 24
سنتكوم: حاملة الطائرات "بوش" التي تشارك في حصار إيران تحمل أكثر من 60 مقاتلة
Lebanon 24
سنتكوم: حاملة الطائرات "بوش" التي تشارك في حصار إيران تحمل أكثر من 60 مقاتلة
22/05/2026 00:58:38
22/05/2026 00:58:38
Lebanon 24
Lebanon 24
رياضة
متفرقات
مونديال 2026
الاتحاد الدولي لكرة القدم
الولايات المتحدة
الاتحاد الدولي
كأس العالم
لكرة القدم
الإسبانية
كرة القدم
إسبانيا
تابع
قد يعجبك أيضاً
فوز فريق "الأنصار" ببطولة التضامن الوطني لكرة القدم
Lebanon 24
فوز فريق "الأنصار" ببطولة التضامن الوطني لكرة القدم
16:44 | 2026-05-21
21/05/2026 04:44:25
Lebanon 24
Lebanon 24
من هو أقرب مرشح لخلافة سلوت في ليفربول؟
Lebanon 24
من هو أقرب مرشح لخلافة سلوت في ليفربول؟
16:30 | 2026-05-21
21/05/2026 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف عرف أرتيتا خبر تتويج آرسنال بالدوري الإنكليزي؟
Lebanon 24
كيف عرف أرتيتا خبر تتويج آرسنال بالدوري الإنكليزي؟
13:30 | 2026-05-21
21/05/2026 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مستغلاً رحيل غوارديولا.. ريال مدريد يخطط لضم رودري وثنائي السيتي
Lebanon 24
مستغلاً رحيل غوارديولا.. ريال مدريد يخطط لضم رودري وثنائي السيتي
06:20 | 2026-05-21
21/05/2026 06:20:50
Lebanon 24
Lebanon 24
مصر في المونديال.. صلاح أمام اختبار الفرصة الكبيرة
Lebanon 24
مصر في المونديال.. صلاح أمام اختبار الفرصة الكبيرة
05:30 | 2026-05-21
21/05/2026 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد أنباء توقيفه في مطار دبي بتهمة النصب.. طلاق أصالة نصري من زوجها فائق حسن!
Lebanon 24
بعد أنباء توقيفه في مطار دبي بتهمة النصب.. طلاق أصالة نصري من زوجها فائق حسن!
23:43 | 2026-05-20
20/05/2026 11:43:32
Lebanon 24
Lebanon 24
شهر أيار الحالي الأبرد منذ أكثر من 20 عاماً.. هذا موعد أول موجة حارة ستضرب لبنان
Lebanon 24
شهر أيار الحالي الأبرد منذ أكثر من 20 عاماً.. هذا موعد أول موجة حارة ستضرب لبنان
02:47 | 2026-05-21
21/05/2026 02:47:13
Lebanon 24
Lebanon 24
في أرقى مطاعم بيروت.. هذا ما يفعله الـ "valet parking"
Lebanon 24
في أرقى مطاعم بيروت.. هذا ما يفعله الـ "valet parking"
08:55 | 2026-05-21
21/05/2026 08:55:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تشكيل الوفد العسكري بين رئيسي الجمهورية والحكومة وقائد الجيش واليرزة ترفض "اللواء الخاص"
Lebanon 24
تشكيل الوفد العسكري بين رئيسي الجمهورية والحكومة وقائد الجيش واليرزة ترفض "اللواء الخاص"
22:00 | 2026-05-20
20/05/2026 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مُفاجأة طقس أيار: الأمطار مُستمرة.. متى ينحسر المنخفض الجوي الذي يضرب لبنان؟
Lebanon 24
مُفاجأة طقس أيار: الأمطار مُستمرة.. متى ينحسر المنخفض الجوي الذي يضرب لبنان؟
01:26 | 2026-05-21
21/05/2026 01:26:40
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
16:44 | 2026-05-21
فوز فريق "الأنصار" ببطولة التضامن الوطني لكرة القدم
16:30 | 2026-05-21
من هو أقرب مرشح لخلافة سلوت في ليفربول؟
13:30 | 2026-05-21
كيف عرف أرتيتا خبر تتويج آرسنال بالدوري الإنكليزي؟
06:20 | 2026-05-21
مستغلاً رحيل غوارديولا.. ريال مدريد يخطط لضم رودري وثنائي السيتي
05:30 | 2026-05-21
مصر في المونديال.. صلاح أمام اختبار الفرصة الكبيرة
04:51 | 2026-05-21
إنتر ميامي يقترب من صفقة كبرى قبل المونديال
فيديو
وزارة الإعلام واليونسكو تطلقان حملة وطنية لتعزيز التربية الإعلامية ومكافحة التضليل
Lebanon 24
وزارة الإعلام واليونسكو تطلقان حملة وطنية لتعزيز التربية الإعلامية ومكافحة التضليل
04:51 | 2026-05-15
22/05/2026 00:58:38
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
Lebanon 24
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
02:18 | 2026-05-09
22/05/2026 00:58:38
Lebanon 24
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
03:24 | 2026-05-02
22/05/2026 00:58:38
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24