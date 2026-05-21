بعد تعيين ألونسو مدربا لتشيلسي.. أول لاعب يطلب الرحيل

أعلن تعيين الإسباني مديرا فنيا جديدا للفريق بعد موسم شهد تراجعا واضحا على مستوى النتائج.

Advertisement

ووفقا لما ذكره برنامج "التشيرينغيتو" الإسباني الشهير فإن يستعد لعقد جلسة مع ألونسو لإبلاغه برغبته في الرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات المقبلة.



وبذلك قد يصبح المهاجم البرازيلي أول لاعب يطلب مغادرة تشيلسي بعد تعيين المدرب الإسباني خاصة بعد استبعاده من قائمة منتخب المشاركة في 2026 ما دفعه للتفكير في خوض تجربة جديدة.

وسجل بيدرو 20 هدفا بجميع المسابقات في موسمه الأول مع تشيلسي وتم اختياره كأفضل لاعب في الموسم بعدما حصل على أكثر من 60% من الأصوات ما يعكس أداءه المتميز مع " " وبراعته التهديفية وجاء إنزو في المركز الثاني، ومويسيس كايسيدو في المركز الثالث. (روسيا اليوم)