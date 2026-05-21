كيف عرف أرتيتا خبر تتويج آرسنال بالدوري الإنكليزي؟





أنهى آرسنال انتظاره الذي دام 22 عاماً للفوز بلقب الدوري الإنكليزي الممتاز ، وذلك بعدما تأكد تتويجه بطلاً إثر تعادل مانشستر سيتي، صاحب المركز الثاني، بنتيجة 1-1 أمام بورنموث يوم الثلاثاء الماضي.

وقال أرتيتا للصحفيين اليوم الخميس: "خرجت إلى الحديقة، وبدأت أشعل النار. بدأت أعد الشواء، ولم أشاهد أي شيء مطلقاً".



وبعد احتلال المركز الثاني في الدوري 3 مرات متتالية، عرف أرتيتا نبأ تأكد تتويج فريقه الذي طال انتظاره، من ابنه الأكبر غابرييل الذي يلعب بفريق آرسنال تحت 18 عاماً.



وقال أرتيتا: "فتح ابني الأكبر باب الحديقة، وبدأ يركض نحوي. بدأ يبكي، وعانقني وقال: نحن أبطال يا أبي".



وأضاف: "ثم جاء ابناي الآخران وزوجتي، وكان أمراً جميلاً أن أرى الفرحة عليهم".



وأظهرت مقاطع فيديو نشرها آرسنال على اللاعبين وهم يرقصون، ويهتفون في مركز التدريب بعد تأكيد فوزهم بلقب الدوري قبل جولة واحدة من نهاية الموسم.



وقال أرتيتا: "كانت تلك لحظتهم. وكان عليهم أن يتصرفوا بحريتهم في تلك اللحظة. ولو كنت هناك، أعتقد أن الأمر ما كان سيبدو على نفس النحو". وكان المدرب يعتزم أن يكون موجوداً في مركز تدريب آرسنال في لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي ضد بورنموث مع لاعبيه، لكنه لم يشعر بأن لديه الطاقة للقيام بذلك، واختار البقاء .

واتصل مارتن أوديغارد قائد آرسنال بالمدرب بعدها مباشرة، وسأله عن مكانه، وقال أرتيتا مبتسماً "قلت لهم: يا شباب، استمتعوا باللحظة، وأراكم بعد بضع ساعات في مكان ما في لندن".



هذا هو أول لقب في الدوري لأرتيتا كمدرب، واعترف بأنه شك في نفسه خلال موسم مليء بالضغوط، حيث كان الفريق، في كثير من الأحيان، على بعد خطأ واحد من فقدان الصدارة في سباق اللقب.



وقال أرتيتا: "ليس من السهل أن تلعب وأنت تحمل هذا العبء على عاتقك باستمرار. كانت تلك واحدة من أصعب اللحظات... أظهرنا قيماً مهمة للغاية ليس فقط في الرياضة، ولكن في الحياة أيضاً. وهي: المثابرة، والمرونة، والهدوء في اللحظات التي يشك فيها الناس".



وأشار إلى الأجواء في النادي تغيرت بعد الفوز بالدوري الممتاز، إذ تعززت ثقة الفريق قبل نهائي المقرر أمام في 30 أيار الجاري. (إرم نيوز)