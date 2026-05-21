Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
رياضة

كيف عرف أرتيتا خبر تتويج آرسنال بالدوري الإنكليزي؟

Lebanon 24
21-05-2026 | 13:30
كيف عرف أرتيتا خبر تتويج آرسنال بالدوري الإنكليزي؟
كشف ميكل أرتيتا مدرب نادي آرسنال، عن مفاجأة مدوّية بشأن كواليس لحظة معرفة فوز فريقه بلقب الدوري الإنكليزي الممتاز.

أنهى آرسنال انتظاره الذي دام 22 عاماً للفوز بلقب الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، وذلك بعدما تأكد تتويجه بطلاً إثر تعادل مانشستر سيتي، صاحب المركز الثاني، بنتيجة 1-1 أمام بورنموث يوم الثلاثاء الماضي.
وتصدر آرسنال الترتيب طوال الموسم تقريباً، وأصبح، الآن، متقدماً بأربع نقاط مع تبقي مباراة واحدة، وستكون مباراة الأحد أمام كريستال بالاس بمثابة احتفالية له.
 
وكان المدرب يعتزم أن يكون موجوداً في مركز تدريب آرسنال في لندن لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي ضد بورنموث مع لاعبيه، لكنه لم يشعر بأن لديه الطاقة للقيام بذلك، واختار البقاء في المنزل.

وقال أرتيتا للصحفيين اليوم الخميس: "خرجت إلى الحديقة، وبدأت أشعل النار. بدأت أعد الشواء، ولم أشاهد أي شيء مطلقاً".

وبعد احتلال المركز الثاني في الدوري 3 مرات متتالية، عرف أرتيتا نبأ تأكد تتويج فريقه الذي طال انتظاره، من ابنه الأكبر غابرييل الذي يلعب بفريق آرسنال تحت 18 عاماً.

وقال أرتيتا: "فتح ابني الأكبر باب الحديقة، وبدأ يركض نحوي. بدأ يبكي، وعانقني وقال: نحن أبطال يا أبي".

وأضاف: "ثم جاء ابناي الآخران وزوجتي، وكان أمراً جميلاً أن أرى الفرحة عليهم".

وأظهرت مقاطع فيديو نشرها آرسنال على مواقع التواصل الاجتماعي اللاعبين وهم يرقصون، ويهتفون في مركز التدريب بعد تأكيد فوزهم بلقب الدوري قبل جولة واحدة من نهاية الموسم.

وقال أرتيتا: "كانت تلك لحظتهم. وكان عليهم أن يتصرفوا بحريتهم في تلك اللحظة. ولو كنت هناك، أعتقد أن الأمر ما كان سيبدو على نفس النحو".
 
واتصل مارتن أوديغارد قائد آرسنال بالمدرب بعدها مباشرة، وسأله عن مكانه، وقال أرتيتا مبتسماً "قلت لهم: يا شباب، استمتعوا باللحظة، وأراكم بعد بضع ساعات في مكان ما في لندن".

هذا هو أول لقب في الدوري لأرتيتا كمدرب، واعترف بأنه شك في نفسه خلال موسم مليء بالضغوط، حيث كان الفريق، في كثير من الأحيان، على بعد خطأ واحد من فقدان الصدارة في سباق اللقب.

وقال أرتيتا: "ليس من السهل أن تلعب وأنت تحمل هذا العبء على عاتقك باستمرار. كانت تلك واحدة من أصعب اللحظات... أظهرنا قيماً مهمة للغاية ليس فقط في الرياضة، ولكن في الحياة أيضاً. وهي: المثابرة، والمرونة، والهدوء في اللحظات التي يشك فيها الناس".

وأشار إلى الأجواء في النادي تغيرت بعد الفوز بالدوري الممتاز، إذ تعززت ثقة الفريق قبل نهائي دوري أبطال أوروبا المقرر أمام باريس سان جيرمان في 30 أيار الجاري. (إرم نيوز)
كم نقطة يحتاج آرسنال للتتويج بلقب الدوري الإنكليزي؟
تعادل سيتي يمنح أرسنال لقب الدوري بعد 22 عاماً
موعد نهائي دوري أبطال أوروبا: باريس سان جيرمان يواجه آرسنال في بودابست
سباق الدوري الإنكليزي مشتعل.. هذا ما يحصل في الأمتار الأخيرة
