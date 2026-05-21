تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
19
o
بيروت
19
o
طرابلس
19
o
صور
19
o
جبيل
18
o
صيدا
17
o
جونية
17
o
النبطية
11
o
زحلة
11
o
بعلبك
14
o
بشري
17
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
رياضة
من هو أقرب مرشح لخلافة سلوت في ليفربول؟
Lebanon 24
21-05-2026
|
16:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
تتسارع التطورات داخل نادي ليفربول الإنكليزي، بعدما بدأت إدارة النادي تفقد ثقتها في المشروع الحالي بقيادة المدرب آرني
سلوت
، وسط تراجع النتائج والأداء في الفترة الأخيرة.
Advertisement
ولا تستبعد إدارة النادي الإنكليزي إنهاء تجربة سلوت في حال استمرت الأزمة، رغم أن المدرب الهولندي تولى المهمة وسط آمال كبيرة بإعادة الفريق إلى المنافسة على كل البطولات.
بعد تعثر فكرة التعاقد مع
تشابي
ألونسو، الذي اتجه إلى تدريب تشيلسي، تحرك المدير الرياضي ليفربول ريتشارد هيوز نحو خيار يعرفه جيدًا، وهو المدرب الإسباني أندوني إيراولا.
وبحسب شبكة "فوت ميركاتو"، فإن هيوز كان صاحب قرار التعاقد مع إيراولا عندما عمل سابقًا في نادي بورنموث، ويبدو أنه مقتنع بقدرة المدرب الإسباني على قيادة مشروع جديد داخل ملعب أنفيلد.
ويأتي ذلك في توقيت مثالي، بعدما قرر إيراولا الرحيل عن بورنموث خلال الصيف الحالي رغم تلقيه عروضًا مغرية لتجديد عقده.
المدرب الإسباني البالغ من العمر 43 عامًا أبدى انفتاحه على خوض تجربة أكبر، كما دخل بالفعل في اتصالات مع نادي كريستال بالاس، لكن ليفربول يراه المرشح الأنسب لخلافة سلوت إذا رحل.
ما يجذب إدارة ليفربول إلى إيراولا هو شخصيته الهادئة وأسلوبه الحديث في
كرة القدم
.
المدرب الإسباني نجح في قيادة بورنموث إلى المركز السادس في الدوري الإنجليزي الممتاز، معتمدًا على كرة هجومية وضغط عالٍ وتنظيم تكتيكي مرن.
وتزداد قيمة هذا الإنجاز بالنظر إلى الظروف الصعبة التي مر بها الفريق، بعدما فقد ثنائي الدفاع الأساسي وحارس المرمى في الصيف الماضي، ثم رحل أبرز نجومه إلى
مانشستر سيتي
خلال الشتاء.
ويتميز إيراولا بمرونة تكتيكية كبيرة، إذ يستطيع فرض الاستحواذ أو اللعب بضغط مرتفع أو الاعتماد على المرتدات السريعة أو التكتل الدفاعي حسب مجريات المباراة.
كما يعرف عنه اهتمامه بتطوير المواهب الشابة والعمل الجماعي، بعيدًا عن الفردية أو الصدامات داخل غرفة الملابس. (إرم نيوز)
مواضيع ذات صلة
لخلافة سلوت.. ما حقيقة مفاوضات ليفربول مع ألونسو؟
Lebanon 24
لخلافة سلوت.. ما حقيقة مفاوضات ليفربول مع ألونسو؟
22/05/2026 00:58:48
22/05/2026 00:58:48
Lebanon 24
Lebanon 24
أربعة مرشحين لخلافة الحجار والارجحية للمدعوم من سلام
Lebanon 24
أربعة مرشحين لخلافة الحجار والارجحية للمدعوم من سلام
22/05/2026 00:58:48
22/05/2026 00:58:48
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان صلاح يحرّك ليفربول.. ورسائل إلى سلوت؟
Lebanon 24
بيان صلاح يحرّك ليفربول.. ورسائل إلى سلوت؟
22/05/2026 00:58:48
22/05/2026 00:58:48
Lebanon 24
Lebanon 24
سلوت يستغل "رحيل صلاح" لتحفيز ليفربول على إنهاء الموسم بقوة
Lebanon 24
سلوت يستغل "رحيل صلاح" لتحفيز ليفربول على إنهاء الموسم بقوة
22/05/2026 00:58:48
22/05/2026 00:58:48
Lebanon 24
Lebanon 24
مانشستر سيتي
كرة القدم
مانشستر
إنكليزي
الرياض
رياضي
تشابي
رياض
تابع
قد يعجبك أيضاً
فوز فريق "الأنصار" ببطولة التضامن الوطني لكرة القدم
Lebanon 24
فوز فريق "الأنصار" ببطولة التضامن الوطني لكرة القدم
16:44 | 2026-05-21
21/05/2026 04:44:25
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف عرف أرتيتا خبر تتويج آرسنال بالدوري الإنكليزي؟
Lebanon 24
كيف عرف أرتيتا خبر تتويج آرسنال بالدوري الإنكليزي؟
13:30 | 2026-05-21
21/05/2026 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل انطلاق نسخة الـ 48 منتخباً.. خطة لرفع عدد فرق المونديال إلى أكثر من 60!
Lebanon 24
قبل انطلاق نسخة الـ 48 منتخباً.. خطة لرفع عدد فرق المونديال إلى أكثر من 60!
10:19 | 2026-05-21
21/05/2026 10:19:18
Lebanon 24
Lebanon 24
مستغلاً رحيل غوارديولا.. ريال مدريد يخطط لضم رودري وثنائي السيتي
Lebanon 24
مستغلاً رحيل غوارديولا.. ريال مدريد يخطط لضم رودري وثنائي السيتي
06:20 | 2026-05-21
21/05/2026 06:20:50
Lebanon 24
Lebanon 24
مصر في المونديال.. صلاح أمام اختبار الفرصة الكبيرة
Lebanon 24
مصر في المونديال.. صلاح أمام اختبار الفرصة الكبيرة
05:30 | 2026-05-21
21/05/2026 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد أنباء توقيفه في مطار دبي بتهمة النصب.. طلاق أصالة نصري من زوجها فائق حسن!
Lebanon 24
بعد أنباء توقيفه في مطار دبي بتهمة النصب.. طلاق أصالة نصري من زوجها فائق حسن!
23:43 | 2026-05-20
20/05/2026 11:43:32
Lebanon 24
Lebanon 24
شهر أيار الحالي الأبرد منذ أكثر من 20 عاماً.. هذا موعد أول موجة حارة ستضرب لبنان
Lebanon 24
شهر أيار الحالي الأبرد منذ أكثر من 20 عاماً.. هذا موعد أول موجة حارة ستضرب لبنان
02:47 | 2026-05-21
21/05/2026 02:47:13
Lebanon 24
Lebanon 24
في أرقى مطاعم بيروت.. هذا ما يفعله الـ "valet parking"
Lebanon 24
في أرقى مطاعم بيروت.. هذا ما يفعله الـ "valet parking"
08:55 | 2026-05-21
21/05/2026 08:55:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تشكيل الوفد العسكري بين رئيسي الجمهورية والحكومة وقائد الجيش واليرزة ترفض "اللواء الخاص"
Lebanon 24
تشكيل الوفد العسكري بين رئيسي الجمهورية والحكومة وقائد الجيش واليرزة ترفض "اللواء الخاص"
22:00 | 2026-05-20
20/05/2026 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مُفاجأة طقس أيار: الأمطار مُستمرة.. متى ينحسر المنخفض الجوي الذي يضرب لبنان؟
Lebanon 24
مُفاجأة طقس أيار: الأمطار مُستمرة.. متى ينحسر المنخفض الجوي الذي يضرب لبنان؟
01:26 | 2026-05-21
21/05/2026 01:26:40
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في رياضة
16:44 | 2026-05-21
فوز فريق "الأنصار" ببطولة التضامن الوطني لكرة القدم
13:30 | 2026-05-21
كيف عرف أرتيتا خبر تتويج آرسنال بالدوري الإنكليزي؟
10:19 | 2026-05-21
قبل انطلاق نسخة الـ 48 منتخباً.. خطة لرفع عدد فرق المونديال إلى أكثر من 60!
06:20 | 2026-05-21
مستغلاً رحيل غوارديولا.. ريال مدريد يخطط لضم رودري وثنائي السيتي
05:30 | 2026-05-21
مصر في المونديال.. صلاح أمام اختبار الفرصة الكبيرة
04:51 | 2026-05-21
إنتر ميامي يقترب من صفقة كبرى قبل المونديال
فيديو
وزارة الإعلام واليونسكو تطلقان حملة وطنية لتعزيز التربية الإعلامية ومكافحة التضليل
Lebanon 24
وزارة الإعلام واليونسكو تطلقان حملة وطنية لتعزيز التربية الإعلامية ومكافحة التضليل
04:51 | 2026-05-15
22/05/2026 00:58:48
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
Lebanon 24
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
02:18 | 2026-05-09
22/05/2026 00:58:48
Lebanon 24
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
03:24 | 2026-05-02
22/05/2026 00:58:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24