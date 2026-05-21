من هو أقرب مرشح لخلافة سلوت في ليفربول؟

تتسارع التطورات داخل نادي ليفربول الإنكليزي، بعدما بدأت إدارة النادي تفقد ثقتها في المشروع الحالي بقيادة المدرب آرني ، وسط تراجع النتائج والأداء في الفترة الأخيرة.ولا تستبعد إدارة النادي الإنكليزي إنهاء تجربة سلوت في حال استمرت الأزمة، رغم أن المدرب الهولندي تولى المهمة وسط آمال كبيرة بإعادة الفريق إلى المنافسة على كل البطولات.

بعد تعثر فكرة التعاقد مع ألونسو، الذي اتجه إلى تدريب تشيلسي، تحرك المدير الرياضي ليفربول ريتشارد هيوز نحو خيار يعرفه جيدًا، وهو المدرب الإسباني أندوني إيراولا.



وبحسب شبكة "فوت ميركاتو"، فإن هيوز كان صاحب قرار التعاقد مع إيراولا عندما عمل سابقًا في نادي بورنموث، ويبدو أنه مقتنع بقدرة المدرب الإسباني على قيادة مشروع جديد داخل ملعب أنفيلد.



ويأتي ذلك في توقيت مثالي، بعدما قرر إيراولا الرحيل عن بورنموث خلال الصيف الحالي رغم تلقيه عروضًا مغرية لتجديد عقده.



المدرب الإسباني البالغ من العمر 43 عامًا أبدى انفتاحه على خوض تجربة أكبر، كما دخل بالفعل في اتصالات مع نادي كريستال بالاس، لكن ليفربول يراه المرشح الأنسب لخلافة سلوت إذا رحل.





المدرب الإسباني نجح في قيادة بورنموث إلى المركز السادس في الدوري الإنجليزي الممتاز، معتمدًا على كرة هجومية وضغط عالٍ وتنظيم تكتيكي مرن.



وتزداد قيمة هذا الإنجاز بالنظر إلى الظروف الصعبة التي مر بها الفريق، بعدما فقد ثنائي الدفاع الأساسي وحارس المرمى في الصيف الماضي، ثم رحل أبرز نجومه إلى خلال الشتاء. ما يجذب إدارة ليفربول إلى إيراولا هو شخصيته الهادئة وأسلوبه الحديث في .

ويتميز إيراولا بمرونة تكتيكية كبيرة، إذ يستطيع فرض الاستحواذ أو اللعب بضغط مرتفع أو الاعتماد على المرتدات السريعة أو التكتل الدفاعي حسب مجريات المباراة.



كما يعرف عنه اهتمامه بتطوير المواهب الشابة والعمل الجماعي، بعيدًا عن الفردية أو الصدامات داخل غرفة الملابس. (إرم نيوز)