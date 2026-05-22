رياضة

رودري على رادار ريال مدريد.. 3 شروط قبل التحرك

Lebanon 24
22-05-2026 | 00:13
رودري على رادار ريال مدريد.. 3 شروط قبل التحرك
عاد اسم رودري، لاعب وسط مانشستر سيتي، إلى واجهة اهتمامات ريال مدريد مع اقتراب سوق الانتقالات الصيفية، في ظل ترقب موقفه من الرحيل عن ملعب الاتحاد، خصوصاً مع احتمال تأثر قراره برحيل بيب غوارديولا.

وبحسب صحيفة "ديفينسا سنترال" الإسبانية، وضع ريال مدريد 3 شروط أساسية قبل التحرك لضم اللاعب، أولها أن يطلب المدرب الجديد جوزيه مورينيو التعاقد معه، على أن يناقش النادي معه إمكان إتمام الصفقة من دون منحه الكلمة النهائية وحده.

أما الشرط الثاني، فيتعلق بالقيمة المالية، إذ لا يرغب ريال مدريد في دفع أكثر من 40 إلى 42 مليون يورو، باعتبار أن رودري، البالغ 30 عاماً، لم يعد في ذروة عطائه، إضافة إلى أن عقده مع مانشستر سيتي ينتهي عام 2027.

ويرى النادي الملكي أن موقفه قد يتعزز إذا طلب اللاعب الرحيل، ما سيدفع مانشستر سيتي إلى فتح باب التفاوض.

أما الشرط الثالث، فهو مرتبط بمستوى رودري في كأس العالم المقبلة، حيث يترقب ريال مدريد أداءه مع منتخب إسبانيا قبل اتخاذ القرار النهائي، خصوصاً أن النادي لا يريد التحرك لضمه إذا لم يقدم مستوى مقنعاً في البطولة.

وكان الصحفي فابريزيو رومانو قد أشار إلى أن رودري يرغب في الانتقال إلى ريال مدريد مستقبلاً إذا تلقى عرضاً رسمياً، لكن القرار يبقى مرتبطاً بإدارة النادي، التي لا تريد دفع مبلغ كبير لضمه.

وتكمن معضلة الصفقة، بالنسبة إلى ريال مدريد، في الحالة البدنية للاعب أكثر من جودته الفنية، بعد الإصابات التي أثرت على مشاركاته في السنوات الأخيرة.

وفي حال تعثرت الصفقة، يضع مورينيو مورتن هيولماند، لاعب وسط سبورتينغ لشبونة، ضمن البدائل المطروحة.

كما يواصل ريال مدريد البحث عن حلول في مركز الظهير الأيمن، حيث يحظى ديوغو دالوت، لاعب مانشستر يونايتد، بإعجاب مورينيو، فيما يبقى بيدرو بورو، ظهير توتنهام، بين الأسماء المرشحة رغم كلفته المرتفعة. (بطولات)

 

