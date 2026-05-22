تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

حمزة عبد الكريم يلفت أنظار الإسبان.. من المونديال إلى كلاسيكو الشباب

Lebanon 24
22-05-2026 | 00:28
A-
A+
حمزة عبد الكريم يلفت أنظار الإسبان.. من المونديال إلى كلاسيكو الشباب
حمزة عبد الكريم يلفت أنظار الإسبان.. من المونديال إلى كلاسيكو الشباب photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

حجز المصري حمزة عبد الكريم مكانه في واجهة الصحافة الإسبانية، بعدما قاد شباب برشلونة تحت 19 عاماً إلى نهائي كأس الأبطال لمواجهة ريال مدريد.

وسجل حمزة أحد هدفي برشلونة في الفوز على لاس بالماس 2-0 في نصف النهائي، ليمنح فريقه بطاقة العبور إلى نهائي البطولة.

وكتبت صحيفة "آس" أن حمزة انتقل "من كأس العالم إلى الكلاسيكو"، بعدما وضع برشلونة على طريق الانتصار بهدفه قبل نهاية الشوط الأول. وأضافت أن المهاجم المصري كان مصدر خطر دائم على دفاع لاس بالماس، وسجل بمهارة فوق الحارس في الدقيقة 41.

أما صحيفة "OKdiario"، فأشارت إلى أن برشلونة سيواجه ريال مدريد في نهائي كأس الأبطال يوم 24 أيار، في مباراة وصفتها بـ"الكلاسيكو المصغر"، مؤكدة أن حمزة كان من أبرز مصادر التهديد في اللقاء.

بدورها، قالت "موندو ديبورتيفو" إن هدف حمزة جاء بعد تمريرة بينية استغلها بنجاح، متجاوزاً الحارس المتقدم، قبل أن يحسم أليكس غونزاليس الفوز بهدف ثانٍ.

وأشادت صحيفة "ماركا" بالمهاجم المصري، وكتبت: "تذكروا اسمه، حمزة عبد الكريم"، مشيرة إلى أنه وصل إلى برشلونة في شباط 2026، ويحمل في مصر لقب "صلاح الجديد".

وأضافت الصحيفة أن حمزة، الذي يستعد للمشاركة مع منتخب مصر في كأس العالم 2026، أظهر حساً تهديفياً واضحاً بعدما كان حاسماً في ربع النهائي أمام تينيريفي، ثم افتتح التسجيل أمام لاس بالماس، ليقود برشلونة إلى نهائي كلاسيكو الشباب أمام ريال مدريد.

 

Advertisement
مواضيع ذات صلة
سيرين عبد النور تلفت الأنظار بإطلالة صيفية أنيقة
lebanon 24
Lebanon24
22/05/2026 09:16:42 Lebanon 24 Lebanon 24
قبل مواجهة الشباب.. كريستيانو رونالدو يلفت الأنظار بقصة شعر جديدة (صور)
lebanon 24
Lebanon24
22/05/2026 09:16:42 Lebanon 24 Lebanon 24
حمزة عبد الكريم يفاجئ الكتالونيين.. موهبة برشلونة في قائمة مصر المونديالية
lebanon 24
Lebanon24
22/05/2026 09:16:42 Lebanon 24 Lebanon 24
مي سليم تلفت الأنظار بإطلالة رياضية من داخل الجيم (صورة)
lebanon 24
Lebanon24
22/05/2026 09:16:42 Lebanon 24 Lebanon 24

رياضة

مونديال 2026

عبد الكريم

كأس العالم

ريال مدريد

الإسبانية

نهائي كأس

ديبورتيفو

برشلونة

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:55 | 2026-05-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:47 | 2026-05-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-05-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:30 | 2026-05-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:14 | 2026-05-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
00:13 | 2026-05-22
Lebanon24
23:00 | 2026-05-21
Lebanon24
16:44 | 2026-05-21
Lebanon24
16:30 | 2026-05-21
Lebanon24
13:30 | 2026-05-21
Lebanon24
10:19 | 2026-05-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24