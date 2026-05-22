حمزة عبد الكريم يلفت أنظار الإسبان.. من المونديال إلى كلاسيكو الشباب

حجز المصري حمزة مكانه في واجهة الصحافة ، بعدما قاد شباب تحت 19 عاماً إلى الأبطال لمواجهة .

وسجل حمزة أحد هدفي برشلونة في الفوز على لاس بالماس 2-0 في نصف النهائي، ليمنح فريقه بطاقة العبور إلى نهائي البطولة.

وكتبت صحيفة "آس" أن حمزة انتقل "من إلى الكلاسيكو"، بعدما وضع برشلونة على طريق الانتصار بهدفه قبل نهاية الشوط الأول. وأضافت أن المهاجم المصري كان مصدر خطر دائم على دفاع لاس بالماس، وسجل بمهارة فوق الحارس في الدقيقة 41.

أما صحيفة "OKdiario"، فأشارت إلى أن برشلونة سيواجه في نهائي كأس الأبطال يوم 24 أيار، في مباراة وصفتها بـ"الكلاسيكو المصغر"، مؤكدة أن حمزة كان من أبرز مصادر التهديد في اللقاء.

بدورها، قالت "موندو " إن هدف حمزة جاء بعد تمريرة بينية استغلها بنجاح، متجاوزاً الحارس المتقدم، قبل أن يحسم أليكس غونزاليس الفوز بهدف ثانٍ.

وأشادت صحيفة "ماركا" بالمهاجم المصري، وكتبت: "تذكروا اسمه، حمزة عبد "، مشيرة إلى أنه وصل إلى برشلونة في شباط 2026، ويحمل في مصر لقب "صلاح الجديد".

وأضافت الصحيفة أن حمزة، الذي يستعد للمشاركة مع منتخب مصر في كأس العالم 2026، أظهر حساً تهديفياً واضحاً بعدما كان حاسماً في ربع النهائي أمام تينيريفي، ثم افتتح التسجيل أمام لاس بالماس، ليقود برشلونة إلى نهائي كلاسيكو الشباب أمام ريال مدريد.