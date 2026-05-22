تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

خاص

مونديال 2026.. تونس تبحث عن خطوة معقدة لم تحدث بعد

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
22-05-2026 | 04:30
A-
A+
مونديال 2026.. تونس تبحث عن خطوة معقدة لم تحدث بعد
مونديال 2026.. تونس تبحث عن خطوة معقدة لم تحدث بعد photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
يستكمل "لبنان24" متابعة ملف المنتخبات العربية المشاركة في كأس العالم 2026، من خلال قراءة في وضع كل منتخب، تاريخه في البطولة، أبرز لاعبيه، وحظوظه في مجموعته. واليوم، المحطة مع تونس، المنتخب الذي يدخل المونديال للمرة السابعة في تاريخه، والثالثة توالياً، باحثاً عن إنجاز لم يحققه سابقاً: عبور الدور الأول.
Advertisement
 
لا يمكن التعامل مع تونس كمنتخب قليل الخبرة في كأس العالم. فقد حضرت في نسخ 1978 و1998 و2002 و2006 و2018 و2022، وكانت بدايتها في الأرجنتين عام 1978 لافتة، حين حققت فوزاً تاريخياً على المكسيك 3-1، لتصبح أول منتخب عربي وأفريقي يفوز بمباراة في المونديال. لكن المشكلة أن هذا التاريخ لم يتحول لاحقاً إلى قفزة كبيرة، إذ بقيت كل المشاركات التونسية محصورة عند دور المجموعات.
 
فنياً، تدخل تونس البطولة في وضع يحتاج إلى توازن. المنتخب قدّم تصفيات قوية جداً، أنهاها من دون أي خسارة ومن دون أن يتلقى أي هدف، بعدما حقق 9 انتصارات في 10 مباريات وسجل 22 هدفاً. هذه الأرقام تعطي صورة عن صلابة دفاعية واضحة، لكنها لا تلغي أن كأس العالم مستوى مختلف تماماً، خصوصاً أمام منتخبات أسرع وأكثر قدرة على معاقبة الأخطاء.
 
على مستوى القيادة الفنية، جاء صبري لموشي إلى رأس الجهاز الفني في كانون الثاني 2026، بعد خروج تونس من ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا وإقالة سامي الطرابلسي. لموشي لا يبدأ من الصفر، لكنه يدخل بطولة كبرى وهو مطالب بإعادة ضبط المنتخب سريعاً، لا سيما بعدما أجرى تغييرات واضحة في القائمة.
 
أبرز ملامح القائمة التونسية أنها لا تقوم على نجم عالمي واحد، بل على مجموعة منظمة. إلياس السخيري يبقى الاسم الأبرز في الوسط، ومعه عناصر مثل حنبعل المجبري وأنيس بن سليمان، فيما يشكل راني خضيرة إضافة لافتة بعد تغيير جنسيته الرياضية من ألمانيا إلى تونس. في المقابل، حملت اختيارات لموشي رسائل واضحة، مع استبعاد القائد فرجاني ساسي والمدافع ياسين مرياح، في خطوة تؤكد أن المدرب يريد صيغة جديدة للمنتخب قبل المونديال.
 
قرعة تونس جاءت صعبة ومتوازنة في الوقت نفسه. المنتخب وقع في المجموعة السادسة إلى جانب هولندا والسويد واليابان. وسيبدأ مشواره أمام السويد في مونتيري، ثم يواجه اليابان في في الملعب نفسه، قبل أن يختتم الدور الأول أمام هولندا في كانساس سيتي.
 
المباراة الأولى أمام السويد ستكون مفتاح الحكاية. منتخب بدني ومنظم، ويملك خبرة أوروبية، ما يعني أن تونس ستكون مطالبة بعدم الخسارة على الأقل. أما مواجهة اليابان، فقد تكون الأصعب من ناحية الإيقاع والسرعة، لأن المنتخب الياباني بات من أكثر المنتخبات الآسيوية نضجاً وتنظيماً. في المقابل، تبدو مواجهة هولندا هي الأعلى كلفة فنياً، لذلك قد يكون الدخول إليها بنقاط من أول مباراتين ضرورياً جداً.
 
طموح تونس واضح، ألا وهو كسر عقدة الدور الأول. المنتخب لا يدخل المونديال كمرشح لتصدر المجموعة، لكنه يملك ما يكفي ليكون مزعجاً إذا حافظ على صلابته الدفاعية ووجد حلولاً هجومية أكثر جرأة. النجاح التونسي لن يُقاس هذه المرة بمجرد الحضور، بل بقدرته على تحويل الخبرة الطويلة في كأس العالم إلى خطوة جديدة لم تتحقق بعد، وطال انتظارها.
 
مواضيع ذات صلة
السعودية تفرض رسوماً على العقارات الشاغرة في أحدث خطوة لضبط سوق الإسكان
lebanon 24
Lebanon24
22/05/2026 13:48:57 Lebanon 24 Lebanon 24
نجمة عربية ستشارك في ألبوم "مونديال 2026"
lebanon 24
Lebanon24
22/05/2026 13:48:57 Lebanon 24 Lebanon 24
150 دولارًا للنقل في مونديال 2026
lebanon 24
Lebanon24
22/05/2026 13:48:57 Lebanon 24 Lebanon 24
الجزائر إلى مونديال 2026 بطموحات أعلى
lebanon 24
Lebanon24
22/05/2026 13:48:57 Lebanon 24 Lebanon 24

خاص

رياضة

مقالات لبنان24

مونديال 2026

ألمانيا

أفريقيا

لبنان24

طرابلس

الرياض

أوروبي

الطويل

لبنان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
04:07 | 2026-05-22
Lebanon24
00:28 | 2026-05-22
Lebanon24
00:13 | 2026-05-22
Lebanon24
23:00 | 2026-05-21
Lebanon24
16:44 | 2026-05-21
Lebanon24
16:30 | 2026-05-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24