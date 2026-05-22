تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

قائمة ألمانيا للمونديال تُشعل الجدل

Lebanon 24
22-05-2026 | 04:07
A-
A+
قائمة ألمانيا للمونديال تُشعل الجدل
قائمة ألمانيا للمونديال تُشعل الجدل photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
حسم مدرب منتخب ألمانيا يوليان ناجلسمان واحدة من أكثر القرارات حساسية قبل كأس العالم 2026، بإعلان القائمة الرسمية التي ستخوض البطولة، بعد أيام من التسريبات التي سبقت الموعد، وحتى بعد كشف الاتحاد الألماني لكرة القدم عن بعض الأسماء في وقت مبكر قبل الإعلان الكامل.
Advertisement

القائمة جاءت محمّلة بعدد من المفاجآت، لا سيما بالنسبة إلى جماهير بايرن ميونيخ، التي قد لا تتقبل بسهولة استبعاد توم بيشوف، رغم أنه كان يُنظر إليه كخيار ديناميكي وموهوب يمكن أن يمنح وسط المنتخب إضافة فنية مهمة. كما غاب سعيد الملا، بعدما كانت مؤشرات سابقة توحي بإمكان وجوده ضمن المجموعة النهائية.

في المقابل، أثارت بعض الأسماء الحاضرة جدلاً واسعاً، وفي مقدمتها مانويل نوير وليون غوريتزكا وليروي ساني. فعودة نوير وغوريتزكا لا تحظى بإجماع، بينما يبقى حضور ساني محل نقاش أكبر، خصوصاً أن ناجلسمان كان قد قال سابقاً إن اللاعب سيحتاج إلى موسم استثنائي في الدوري التركي كي يعود إلى المنتخب، قبل أن يتغير هذا المعيار عملياً مع اختياره في القائمة. وأنهى ساني موسمه بـ7 أهداف و9 تمريرات حاسمة في 43 مباراة بجميع المسابقات.

وضمت قائمة الحراس: أوليفر باومان، مانويل نوير، ألكسندر نوبل.

وفي الخط الدفاعي، استدعى ناجلسمان كلاً من: فالديمار أنتون، ناثانيل براون، باسكال غروس، يوشوا كيميش، فيليكس نميشا، ألكسندر بافلوفيتش، دافيد راوم، أنطونيو روديغر، نيكو شلوتربيك، أنجيلو شتيلر، جوناثان تاه، مالك ثياو.

أما في الشق الهجومي، فجاءت الأسماء على الشكل الآتي: نديم أميري، ماكسيميليان باير، ليون غوريتزكا، كاي هافيرتز، لينارت كارل، جيمي ليويلينغ، جمال موسيالا، ليروي ساني، دينيز أونداف، فلوريان فيرتز، نيك فولتمايده.

بهذه القائمة، يدخل المنتخب الألماني المونديال بمزيج من الخبرة والشباب، لكن خيارات ناجلسمان فتحت الباب سريعاً أمام سؤال أساسي: هل اختار المدرب الأسماء الأكثر جاهزية، أم أنه فضّل الثقة والخبرة على حساب لاعبين صاعدين كانوا ينتظرون فرصتهم؟
مواضيع ذات صلة
حقيقة حذف رونالدو اسم النصر من حساباته تشعل الجدل
lebanon 24
Lebanon24
22/05/2026 13:49:04 Lebanon 24 Lebanon 24
عقوبات مشددة على الأهلي تشعل الجدل في الدوري المصري
lebanon 24
Lebanon24
22/05/2026 13:49:04 Lebanon 24 Lebanon 24
أسعار تذاكر حفل عمرو دياب تشعل جدلاً على مواقع التواصل
lebanon 24
Lebanon24
22/05/2026 13:49:04 Lebanon 24 Lebanon 24
رونالدو يشعل الجدل في المكسيك
lebanon 24
Lebanon24
22/05/2026 13:49:04 Lebanon 24 Lebanon 24

رياضة

مونديال 2026

بايرن ميونيخ

كأس العالم

لكرة القدم

كرة القدم

فلوريان

التركي

الملا

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
04:30 | 2026-05-22
Lebanon24
00:28 | 2026-05-22
Lebanon24
00:13 | 2026-05-22
Lebanon24
23:00 | 2026-05-21
Lebanon24
16:44 | 2026-05-21
Lebanon24
16:30 | 2026-05-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24