23
o
بيروت
22
o
طرابلس
22
o
صور
22
o
جبيل
21
o
صيدا
21
o
جونية
22
o
النبطية
19
o
زحلة
19
o
بعلبك
22
o
بشري
17
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
رياضة
مقابل 50 دولارا فقط.. مدينة نيويورك تمنح سكانها فرصة ذهبية لحضور مونديال 2026
Lebanon 24
23-05-2026
|
04:00
كشف عمدة
مدينة نيويورك
زهران ممداني عن التوصل إلى اتفاق مع
الاتحاد الدولي لكرة القدم
واللجنة المنظمة المحلية يتيح لسكان المدينة شراء تذاكر مباريات المونديال مقابل 50 دولارا فقط.
وسيتم تخصيص ألف تذكرة تشمل حضور خمس مباريات في دور المجموعات ومباراتين في الأدوار الإقصائية، والتي ستقام على ملعب "ميتلايف ستاديوم"، إلى جانب توفير وسائل نقل مجانية ذهابا وإيابا للمشجعين.
وجاء هذا التفاهم بعد مفاوضات مطولة، وسط مخاوف من "
فيفا
" من أن يؤدي هذا النموذج إلى مطالب مشابهة من مدن مستضيفة أخرى، وهو ما قد يخلق سابقة في سياسات تسعير التذاكر للبطولة.
كما تقرر اعتماد نظام قرعة خاص لسكان
نيويورك
فقط، بحد أقصى 50 ألف مشاركة يوميا، لضمان العدالة في توزيع التذاكر ومنع السوق السوداء وإعادة البيع، مع تسليم التذاكر بشكل مباشر للمشجعين قبل المباريات عبر نقاط انطلاق الحافلات.
وأكد زهران ممداني أن الهدف من المبادرة هو تمكين سكان المدينة، وخاصة الطبقة العاملة، من حضور هذا الحدث العالمي، قائلا إن
كأس العالم
ستقام "في قلب نيويورك"، ويجب أن تكون متاحة للجميع، حيث سيتمكن ألف مشجع من دخول المدرجات مقابل تكلفة رمزية ورحلة مجانية.(روسيا اليوم)
