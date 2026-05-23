يونس محمود رئيسًا جديدًا للاتحاد العراقي لكرة القدم

Lebanon 24
23-05-2026 | 09:54
يونس محمود رئيسًا جديدًا للاتحاد العراقي لكرة القدم
فاز يونس محمود، نجم الكرة العراقية السابق، بانتخابات رئاسة الاتحاد العراقي لكرة القدم، في الاقتراع الذي أُقيم اليوم السبت.
ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء العراقية "واع"، فقد حصل يونس محمود على 38 صوتًا من أعضاء الجمعية العمومية، مقابل 20 صوتًا لمنافسه عدنان درجال، فيما نال المرشح إياد بنيان صوتًا واحدًا فقط.

وأشارت الوكالة إلى إلغاء ورقتي اقتراع خلال عملية الفرز، التي جرت تحت إشراف رسمي لضمان نزاهة العملية الانتخابية.

وسيتولى يونس محمود قيادة الاتحاد العراقي في مرحلة مهمة، خاصة بعد نجاح منتخب "أسود الرافدين" في التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
 

وكان المنتخب العراقي قد حجز مقعده في المونديال عقب فوزه على بوليفيا بنتيجة 2-1، في نهائي الملحق العالمي المؤهل إلى كأس العالم.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب العراقي منافسات البطولة ضمن المجموعة التاسعة، إلى جانب منتخبات فرنسا والسنغال والنرويج.

ويُعد هذا التأهل هو الأول للعراق إلى كأس العالم منذ 40 عامًا، بعدما كانت مشاركته الأخيرة في نسخة 1986 التي أُقيمت في المكسيك.
 
