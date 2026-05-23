يونس محمود رئيسًا جديدًا للاتحاد العراقي لكرة القدم

فاز يونس محمود، نجم السابق، بانتخابات رئاسة الاتحاد ، في الاقتراع الذي أُقيم اليوم السبت.ووفقًا لما ذكرته العراقية "واع"، فقد حصل يونس 38 صوتًا من أعضاء الجمعية العمومية، مقابل 20 صوتًا لمنافسه عدنان درجال، فيما نال المرشح إياد بنيان صوتًا واحدًا فقط.وأشارت الوكالة إلى إلغاء ورقتي اقتراع خلال عملية الفرز، التي جرت تحت إشراف رسمي لضمان نزاهة العملية .وسيتولى يونس محمود قيادة الاتحاد العراقي في مرحلة مهمة، خاصة بعد نجاح منتخب "أسود الرافدين" في التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، المقررة في وكندا والمكسيك.وكان المنتخب العراقي قد حجز مقعده في المونديال عقب فوزه على بوليفيا بنتيجة 2-1، في نهائي الملحق العالمي المؤهل إلى كأس العالم.ومن المقرر أن يخوض المنتخب العراقي منافسات البطولة ضمن المجموعة التاسعة، إلى جانب منتخبات والسنغال والنرويج.ويُعد هذا التأهل هو الأول للعراق إلى كأس العالم منذ 40 عامًا، بعدما كانت مشاركته الأخيرة في نسخة 1986 التي أُقيمت في المكسيك.