تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
21
o
بيروت
20
o
طرابلس
20
o
صور
19
o
جبيل
20
o
صيدا
20
o
جونية
18
o
النبطية
16
o
زحلة
14
o
بعلبك
25
o
بشري
14
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
رياضة
يونس محمود رئيسًا جديدًا للاتحاد العراقي لكرة القدم
Lebanon 24
23-05-2026
|
09:54
A-
A+
photos
0
A+
A-
فاز يونس محمود، نجم
الكرة
العراقية
السابق، بانتخابات رئاسة الاتحاد
العراقي
لكرة القدم
، في الاقتراع الذي أُقيم اليوم السبت.
Advertisement
ووفقًا لما ذكرته
وكالة الأنباء
العراقية "واع"، فقد حصل يونس
محمود على
38 صوتًا من أعضاء الجمعية العمومية، مقابل 20 صوتًا لمنافسه عدنان درجال، فيما نال المرشح إياد بنيان صوتًا واحدًا فقط.
وأشارت الوكالة إلى إلغاء ورقتي اقتراع خلال عملية الفرز، التي جرت تحت إشراف رسمي لضمان نزاهة العملية
الانتخابية
.
وسيتولى يونس محمود قيادة الاتحاد العراقي في مرحلة مهمة، خاصة بعد نجاح منتخب "أسود الرافدين" في التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، المقررة في
الولايات المتحدة
وكندا والمكسيك.
وكان المنتخب العراقي قد حجز مقعده في المونديال عقب فوزه على بوليفيا بنتيجة 2-1، في نهائي الملحق العالمي المؤهل إلى كأس العالم.
ومن المقرر أن يخوض المنتخب العراقي منافسات البطولة ضمن المجموعة التاسعة، إلى جانب منتخبات
فرنسا
والسنغال والنرويج.
ويُعد هذا التأهل هو الأول للعراق إلى كأس العالم منذ 40 عامًا، بعدما كانت مشاركته الأخيرة في نسخة 1986 التي أُقيمت في المكسيك.
مواضيع ذات صلة
رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم يقدم استقالته من منصبه
Lebanon 24
رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم يقدم استقالته من منصبه
23/05/2026 20:16:49
23/05/2026 20:16:49
Lebanon 24
Lebanon 24
الاتحاد المصري لكرة القدم يعلن طاقم تحكيم قمة الأهلي والزمالك
Lebanon 24
الاتحاد المصري لكرة القدم يعلن طاقم تحكيم قمة الأهلي والزمالك
23/05/2026 20:16:49
23/05/2026 20:16:49
Lebanon 24
Lebanon 24
فوز فريق "الأنصار" ببطولة التضامن الوطني لكرة القدم
Lebanon 24
فوز فريق "الأنصار" ببطولة التضامن الوطني لكرة القدم
23/05/2026 20:16:49
23/05/2026 20:16:49
Lebanon 24
Lebanon 24
برشلونة يحسم لقب الدوري الإسباني لكرة القدم بتغلبه 2-صفر على ريال مدريد
Lebanon 24
برشلونة يحسم لقب الدوري الإسباني لكرة القدم بتغلبه 2-صفر على ريال مدريد
23/05/2026 20:16:49
23/05/2026 20:16:49
Lebanon 24
Lebanon 24
الولايات المتحدة
وكالة الأنباء
لكرة القدم
الانتخابية
محمود على
العراقي
العراق
قد يعجبك أيضاً
بقرار البيت الأبيض.. أول منتخب "معزول" في المونديال
Lebanon 24
بقرار البيت الأبيض.. أول منتخب "معزول" في المونديال
06:09 | 2026-05-23
23/05/2026 06:09:58
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل 50 دولارا فقط.. مدينة نيويورك تمنح سكانها فرصة ذهبية لحضور مونديال 2026
Lebanon 24
مقابل 50 دولارا فقط.. مدينة نيويورك تمنح سكانها فرصة ذهبية لحضور مونديال 2026
04:00 | 2026-05-23
23/05/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
برسائل عاطفية.. هكذا ودع نجوم ليفربول محمد صلاح
Lebanon 24
برسائل عاطفية.. هكذا ودع نجوم ليفربول محمد صلاح
01:00 | 2026-05-23
23/05/2026 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
10 آلاف دولار...تفاصيل ما حصل عليه شيكو بانزا مقابل ظهوره الإعلامي
Lebanon 24
10 آلاف دولار...تفاصيل ما حصل عليه شيكو بانزا مقابل ظهوره الإعلامي
23:00 | 2026-05-22
22/05/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دي زيربي يطالب لاعبيه بالروح والقتال أمام إيفرتون
Lebanon 24
دي زيربي يطالب لاعبيه بالروح والقتال أمام إيفرتون
16:00 | 2026-05-22
22/05/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"معي 200 دولار بالبنك".. كريستينا صوايا تفضح المستور وهذا ما قالته عن طليقها الإعلامي الشهير(فيديو)
Lebanon 24
"معي 200 دولار بالبنك".. كريستينا صوايا تفضح المستور وهذا ما قالته عن طليقها الإعلامي الشهير(فيديو)
00:38 | 2026-05-23
23/05/2026 12:38:06
Lebanon 24
Lebanon 24
عن "شيعة لبنان".. هذا ما قاله تقرير أميركي
Lebanon 24
عن "شيعة لبنان".. هذا ما قاله تقرير أميركي
15:48 | 2026-05-22
22/05/2026 03:48:52
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم موعد صدور ورقة المليون ليرة
Lebanon 24
إليكم موعد صدور ورقة المليون ليرة
15:18 | 2026-05-22
22/05/2026 03:18:21
Lebanon 24
Lebanon 24
سعي رسمي إلى انسحاب اسرائيلي تدريجي.. وتوقعات بالمزيد من العقوبات لاحقاً
Lebanon 24
سعي رسمي إلى انسحاب اسرائيلي تدريجي.. وتوقعات بالمزيد من العقوبات لاحقاً
22:07 | 2026-05-22
22/05/2026 10:07:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لماذا تؤيد أميركا استمرار "قصف لبنان"؟ تقريرٌ يجيب
Lebanon 24
لماذا تؤيد أميركا استمرار "قصف لبنان"؟ تقريرٌ يجيب
16:44 | 2026-05-22
22/05/2026 04:44:25
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
06:09 | 2026-05-23
بقرار البيت الأبيض.. أول منتخب "معزول" في المونديال
04:00 | 2026-05-23
مقابل 50 دولارا فقط.. مدينة نيويورك تمنح سكانها فرصة ذهبية لحضور مونديال 2026
01:00 | 2026-05-23
برسائل عاطفية.. هكذا ودع نجوم ليفربول محمد صلاح
23:00 | 2026-05-22
10 آلاف دولار...تفاصيل ما حصل عليه شيكو بانزا مقابل ظهوره الإعلامي
16:00 | 2026-05-22
دي زيربي يطالب لاعبيه بالروح والقتال أمام إيفرتون
13:29 | 2026-05-22
البطلة الأولمبية راسل تتحدى مخاوفها وتقترب من الرقم العالمي
فيديو
غوغل تغيّر قواعد البحث.. الذكاء الاصطناعي يتقدم والروابط تتراجع
Lebanon 24
غوغل تغيّر قواعد البحث.. الذكاء الاصطناعي يتقدم والروابط تتراجع
02:49 | 2026-05-22
23/05/2026 20:16:49
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الإعلام واليونسكو تطلقان حملة وطنية لتعزيز التربية الإعلامية ومكافحة التضليل
Lebanon 24
وزارة الإعلام واليونسكو تطلقان حملة وطنية لتعزيز التربية الإعلامية ومكافحة التضليل
04:51 | 2026-05-15
23/05/2026 20:16:49
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
Lebanon 24
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
02:18 | 2026-05-09
23/05/2026 20:16:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24