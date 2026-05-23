بقرارٍ ملكي.. طيّ ملف المشجعين المعتقلين بعد أزمة النهائي الإفريقي

وأفاد بيان صادر عن الملكي بأن العفو جاء لاعتبارات إنسانية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وتأكيداً على علاقات الأخوة التاريخية والروابط الوثيقة التي تجمع بين المملكة المغربية وجمهورية السنغال. أصدر العاهل الملك محمد السادس عفواً ملكياً عن المشجعين السنغاليين الـ18 المعتقلين في منذ شهر كانون الثاني الماضي، والذين صدرت بحقهم أحكام قضائية بالسجن لفترات تتراوح بين ثلاثة أشهر وعام كامل إثر إدانتهم في أعمال شغب شهدتها المباراة النهائية لكأس أمم إفريقيا بالعاصمة الرباط.وأفاد بيان صادر عن الملكي بأن العفو جاء لاعتبارات إنسانية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وتأكيداً على علاقات الأخوة التاريخية والروابط الوثيقة التي تجمع بين المملكة المغربية وجمهورية السنغال.

وتعود القضية إلى تهم وُجهت للموقوفين تشمل ارتكاب أعمال عنف ضد ، وإتلاف منشآت ومعدات رياضية، واقتحام أرضية الملعب، وذلك خلال المواجهة النهائية للبطولة القارية التي جمعت بين منتخبي والسنغال.