|
بقرارٍ ملكي.. طيّ ملف المشجعين المعتقلين بعد أزمة النهائي الإفريقي
23-05-2026
|
15:29
أصدر العاهل
المغربي
الملك محمد السادس عفواً ملكياً عن المشجعين السنغاليين الـ18 المعتقلين في
المملكة
منذ شهر كانون الثاني الماضي، والذين صدرت بحقهم أحكام قضائية بالسجن لفترات تتراوح بين ثلاثة أشهر وعام كامل إثر إدانتهم في أعمال شغب شهدتها المباراة النهائية لكأس أمم إفريقيا
لكرة القدم
بالعاصمة الرباط.
وأفاد بيان صادر عن
الديوان
الملكي بأن العفو جاء لاعتبارات إنسانية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وتأكيداً على علاقات الأخوة التاريخية والروابط الوثيقة التي تجمع بين المملكة المغربية وجمهورية السنغال.
وتعود القضية إلى تهم وُجهت للموقوفين تشمل ارتكاب أعمال عنف ضد
قوات الأمن
، وإتلاف منشآت ومعدات رياضية، واقتحام أرضية الملعب، وذلك خلال المواجهة النهائية للبطولة القارية التي جمعت بين منتخبي
المغرب
والسنغال.
