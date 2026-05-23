خوفاً من التجسس.. توخيل يفرض إجراءات أمنية في معسكر إنجلترا بمونديال 2026

وأكد توخيل أن الإجراءات الجديدة تتضمن إنشاء عوائق بصرية وأمنية إضافية حول الملاعب، مشدداً على أن تفاصيل كالمناورات والتكتيكات والكرات الثابتة باتت عناصر حاسمة لا يجب كشفها للمنافسين. بدأ الاتحاد الإنجليزي ، بتوجيه من الألماني ، تنفيذ خطة أمنية مشددة لمكافحة التجسس على تدريبات المنتخب قبل انطلاق 2026. وجاء هذا التحرك الاضطراري عقب خسارة الإنجليز سباق حجز معسكر منعزل لصالح ، مما فرض اختيار موقع أقل عزلة في مدينة "كانساس سيتي".وأكد توخيل أن الإجراءات الجديدة تتضمن إنشاء عوائق بصرية وأمنية إضافية حول الملاعب، مشدداً على أن تفاصيل كالمناورات والتكتيكات والكرات الثابتة باتت عناصر حاسمة لا يجب كشفها للمنافسين.

وفي سياق التحضيرات للمونديال، دافع توخيل عن قراراته الصارمة باستبعاد نجوم بارزين لضمان التوازن الفني، معلناً استدعاء ثلاثة لاعبين شباب، أبرزهم موهبة ريو نغوموها، للمشاركة في معسكر ، مع إمكانية تعديل القائمة النهائية المؤلفة من 26 لاعباً في حال حدوث إصابات.