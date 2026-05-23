خوفاً من التجسس.. توخيل يفرض إجراءات أمنية في معسكر إنجلترا بمونديال 2026

Lebanon 24
23-05-2026 | 23:00
خوفاً من التجسس.. توخيل يفرض إجراءات أمنية في معسكر إنجلترا بمونديال 2026
بدأ الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بتوجيه من المدير الفني الألماني توماس توخيل، تنفيذ خطة أمنية مشددة لمكافحة التجسس على تدريبات المنتخب قبل انطلاق كأس العالم 2026. وجاء هذا التحرك الاضطراري عقب خسارة الإنجليز سباق حجز معسكر منعزل لصالح الأرجنتين، مما فرض اختيار موقع أقل عزلة في مدينة "كانساس سيتي".
وأكد توخيل أن الإجراءات الجديدة تتضمن إنشاء عوائق بصرية وأمنية إضافية حول الملاعب، مشدداً على أن تفاصيل كالمناورات والتكتيكات والكرات الثابتة باتت عناصر حاسمة لا يجب كشفها للمنافسين.
 
وفي سياق التحضيرات للمونديال، دافع توخيل عن قراراته الصارمة باستبعاد نجوم بارزين لضمان التوازن الفني، معلناً استدعاء ثلاثة لاعبين شباب، أبرزهم موهبة ليفربول ريو نغوموها، للمشاركة في معسكر فلوريدا، مع إمكانية تعديل القائمة النهائية المؤلفة من 26 لاعباً في حال حدوث إصابات.
"زلزال" يضرب معسكر إنجلترا.. 8 نجوم يغادرون المونديال دفعة واحدة
توخيل يوضح سبب انسحاب ساكا ورايس ويدافع عن قرارهما بالغياب عن المعسكر
الخولي: المسؤولية الوطنية تفرض على الحكومة اتخاذ إجراءات قسرية ومدروسة لخفض الأسعار
بدلا من أميركا.. منتخب إيران يصر على إقامة مبارياته بمونديال 2026 في المكسيك
