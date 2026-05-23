رياضة
بمفاجآت مدوية.. إعلان القائمة الأولية للمنتخب السعودي لكأس العالم
Lebanon 24
23-05-2026
|
16:16
أعلن
المدير الفني
للمنتخب السعودي، اليوناني جيورجيس دونيس، عن القائمة الأولية لـ"الأخضر" المشاركة في
كأس العالم
2026.
وشهدت القائمة استبعاد أسماء بارزة في مقدمتها سلمان الفرج وعلي البليهي وحمد اليامي، مقابل استدعاء عناصر جديدة أبرزها الحارس عبد القدوس عطية وعلاء آل حجي ومحمد خبراني، ضمن قائمة ضمت 30 لاعباً من بينهم محمد العويس وسعود
عبد الحميد
وسالم الدوسري وفراس البريكان.
ويستهل دونيس مشواره مع المنتخب بمعسكر في
الولايات المتحدة
يتضمن ثلاث مواجهات ودية؛ تبدأ أمام الإكوادور في 30 أيار الجاري بنيوجيرسي، ثم بورتوريكو في 5 حزيران بأوستن، وتختتم بلقاء السنغال في 9 حزيران بسان أنطونيو.
يذكر أن
السعودية
تقع في المجموعة الثامنة المونديالية إلى جانب
إسبانيا
وأوروغواي وكاب
فيردي
.
