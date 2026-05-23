بمفاجآت مدوية.. إعلان القائمة الأولية للمنتخب السعودي لكأس العالم

أعلن للمنتخب السعودي، اليوناني جيورجيس دونيس، عن القائمة الأولية لـ"الأخضر" المشاركة في 2026.وشهدت القائمة استبعاد أسماء بارزة في مقدمتها سلمان الفرج وعلي البليهي وحمد اليامي، مقابل استدعاء عناصر جديدة أبرزها الحارس عبد القدوس عطية وعلاء آل حجي ومحمد خبراني، ضمن قائمة ضمت 30 لاعباً من بينهم محمد العويس وسعود وسالم الدوسري وفراس البريكان.ويستهل دونيس مشواره مع المنتخب بمعسكر في يتضمن ثلاث مواجهات ودية؛ تبدأ أمام الإكوادور في 30 أيار الجاري بنيوجيرسي، ثم بورتوريكو في 5 حزيران بأوستن، وتختتم بلقاء السنغال في 9 حزيران بسان أنطونيو.