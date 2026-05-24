فليك بعد سقوط برشلونة: موسمنا ناجح.. لكن النهاية لا ترضيني

علّق مدرب هانز على خسارة فريقه أمام فالنسيا 3-1 في من ، مؤكداً أن الهزيمة لا تقلل من قيمة الموسم الذي أنهاه النادي بطلاً لـ"الليغا".

وتوّج برشلونة باللقب بعدما أنهى الموسم في الصدارة برصيد 94 نقطة، لكنه فشل في بلوغ حاجز الـ100 نقطة.

وقال فليك، في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو " : "ارتكبنا أخطاء سهلة. فالنسيا فاز لأنه كان أكثر حماساً منا. في النهاية، هذه الهزيمة لا تؤثر على موسمنا".

وأضاف: "لست راضياً عن نهاية الموسم، لكن ذلك لا يغيّر الصورة العامة. من الجيد أن أحلل هذه الخسارة، لأننا ارتكبنا أخطاء كثيرة ولم يقدم اللاعبون أداءً جيداً".

وتابع: "لم يكن اللاعبون في كامل تركيزهم. لاحظت ذلك، لكنني أتفهم الأمر. نحتفل منذ أسبوعين، وكأس العالم على الأبواب، وهذا حلم بالنسبة إليهم".

واستدرك: "لكن هذا برشلونة، ولا يمكننا التعامل بهذه الطريقة. أريد أن يكون الجميع في كامل تركيزهم مع بداية الموسم المقبل، لأنه سيكون أصعب بكثير، ولدينا أهداف أكبر".

وأشاد فليك بجيرارد مارتن قائلاً: "تطوره مذهل. أن يصبح لاعب من الفريق الرديف أساسياً في موسمه الثاني أمر رائع. هذه هي الروح والعقلية التي نحتاجها".

وعن مواجهة الموسم المقبل، قال: "بالتأكيد، لماذا لا؟ هو مدرب مثل غيره، وأنا جاهز للجميع دائماً".

كما أثنى على جافي وبيرنال بعد عودتهما من الإصابة، مؤكداً أنهما قدما أداءً جيداً، خصوصاً بيرنال في مركز الرقم 6.

وختم فليك: "الألمان لا يعرفون الاستسلام، وهذه هي العقلية التي أريدها من فريقي. أنا متعطش للموسم المقبل، وأريد التزاماً كاملاً من كل لاعب من أجل النادي والفريق".