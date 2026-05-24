وداع كارفاخال في البرنابيو.. قائد ريال مدريد يطوي صفحة طويلة

ودّع داني كارفاخال، قائد ، جماهير النادي الملكي بعد خوض مباراته الأخيرة مع الفريق، عقب نهاية موسم 2025-2026.

وفاز على أتلتيك بلباو 4-2، مساء السبت، على ملعب " برنابيو"، في ختام ، في مباراة شهدت تكريماً مؤثراً للمدافع الإسباني.

وأنهى ريال مدريد موسمه من دون ألقاب للمرة الثانية توالياً، بعد خسارة السوبر الإسباني، والخروج من كأس الملك ودوري أبطال ، وخسارة لقب الدوري.

ونال كارفاخال جائزة رجل المباراة، بعد تمريرته الحاسمة لجونزالو غارسيا في الهدف الأول، تكريماً لمسيرته مع النادي.

وقال كارفاخال في وداعه: "مساء الخير يا جماهير ريال مدريد، ليس من السهل عليّ التحدث الآن لأنني متأثر للغاية بهذا الوداع الكبير".

وأضاف: "أود أن أشكر رئيسنا فلورنتينو، هو من أعادني من ، وفزنا معاً بالعديد من ألقاب . وإن كان عليّ أن أذكر شيئاً واحداً، فهو أنه بعد أقل من 24 ساعة من إصابتي في الركبة، لم يتردد في تجديد عقدي".

وتابع: "أشكر زملائي في الفريق. لم يكن الموسمان الماضيان سهلين علينا، لكنني متأكد من أننا سنفوز مجدداً. هذا هو ريال مدريد، وعلينا النهوض من جديد كما يخبرنا تاريخنا".

واستعاد كارفاخال ما وصفه بـ"العصر الذهبي"، قائلاً: "برحيلي، نختتم فترة رائعة حصدنا خلالها 4 ألقاب في أبطال أوروبا خلال 5 سنوات. كريستيانو، كاسياس، أنشيلوتي، .. أطلب منكم التصفيق لهم، لأنهم جعلونا فريقاً عظيماً ووصلوا بنا إلى القمة".

وختم موجهاً الشكر لعائلته: "أشكر والديّ وشقيقي على جهودهم منذ طفولتي، كنتم دائماً بجانبي. وأشكر زوجتي وأولادي، لقد عشت عامين صعبين للغاية، وأنتم ملأتم أيامي نوراً. أحبكم كثيراً".