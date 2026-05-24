وداع كارفاخال في البرنابيو.. قائد ريال مدريد يطوي صفحة طويلة

ودّع داني كارفاخال، قائد ريال مدريد، جماهير النادي الملكي بعد خوض مباراته الأخيرة مع الفريق، عقب نهاية موسم 2025-2026.
وفاز ريال مدريد على أتلتيك بلباو 4-2، مساء السبت، على ملعب "سانتياغو برنابيو"، في ختام الدوري الإسباني، في مباراة شهدت تكريماً مؤثراً للمدافع الإسباني.
وأنهى ريال مدريد موسمه من دون ألقاب للمرة الثانية توالياً، بعد خسارة السوبر الإسباني، والخروج من كأس الملك ودوري أبطال أوروبا، وخسارة لقب الدوري.
ونال كارفاخال جائزة رجل المباراة، بعد تمريرته الحاسمة لجونزالو غارسيا في الهدف الأول، تكريماً لمسيرته مع النادي.
وقال كارفاخال في وداعه: "مساء الخير يا جماهير ريال مدريد، ليس من السهل عليّ التحدث الآن لأنني متأثر للغاية بهذا الوداع الكبير".
وأضاف: "أود أن أشكر رئيسنا فلورنتينو، هو من أعادني من ألمانيا، وفزنا معاً بالعديد من ألقاب دوري أبطال أوروبا. وإن كان عليّ أن أذكر شيئاً واحداً، فهو أنه بعد أقل من 24 ساعة من إصابتي في الركبة، لم يتردد في تجديد عقدي".
وتابع: "أشكر زملائي في الفريق. لم يكن الموسمان الماضيان سهلين علينا، لكنني متأكد من أننا سنفوز مجدداً. هذا هو ريال مدريد، وعلينا النهوض من جديد كما يخبرنا تاريخنا".
واستعاد كارفاخال ما وصفه بـ"العصر الذهبي"، قائلاً: "برحيلي، نختتم فترة رائعة حصدنا خلالها 4 ألقاب في دوري أبطال أوروبا خلال 5 سنوات. كريستيانو، كاسياس، أنشيلوتي، زيدان.. أطلب منكم التصفيق لهم، لأنهم جعلونا فريقاً عظيماً ووصلوا بنا إلى القمة".
وختم موجهاً الشكر لعائلته: "أشكر والديّ وشقيقي على جهودهم منذ طفولتي، كنتم دائماً بجانبي. وأشكر زوجتي وأولادي، لقد عشت عامين صعبين للغاية، وأنتم ملأتم أيامي نوراً. أحبكم كثيراً".