تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

صلاح يودّع أنفيلد.. مباراة أخيرة بقميص ليفربول

Lebanon 24
24-05-2026 | 01:00
A-
A+
صلاح يودّع أنفيلد.. مباراة أخيرة بقميص ليفربول
صلاح يودّع أنفيلد.. مباراة أخيرة بقميص ليفربول photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

يستعد محمد صلاح لخوض مباراته الأخيرة بقميص ليفربول، غداً، أمام برينتفورد على ملعب "أنفيلد"، ضمن الجولة الأخيرة من الدوري الإنكليزي الممتاز.

ويحتل ليفربول المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 59 نقطة، فيما يأتي برينتفورد تاسعاً برصيد 52 نقطة.

وشارك صلاح في تدريبات ليفربول للمرة الأخيرة، اليوم، حيث تلقى كلمات وداعية من زملائه ومدربه آرني سلوت، كما حصل على هدايا تذكارية بعد مسيرته الطويلة مع الفريق.

وبحسب المحلل الإنكليزي "Asim"، الذي نشر عبر حسابه على "إكس" تسريباً بشأن تشكيل ليفربول، من المتوقع أن يبدأ صلاح أساسياً أمام برينتفورد.

ومن المنتظر أن يحظى النجم المصري بوداع كبير من جماهير ليفربول، قبل الالتحاق بتدريبات منتخب مصر استعداداً لمواجهة روسيا، الخميس 28 أيار، على استاد القاهرة.

ويختتم منتخب مصر تحضيراته لكأس العالم بمواجهة البرازيل في 7 حزيران، قبل أن يبدأ مشواره في البطولة أمام بلجيكا في 15 حزيران، ثم نيوزيلندا في 22 حزيران، وإيران في 27 حزيران.

 

Advertisement
مواضيع ذات صلة
هل لعب صلاح آخر مباراة مع ليفربول
lebanon 24
Lebanon24
24/05/2026 10:29:06 Lebanon 24 Lebanon 24
محمد صلاح يتألق ويسجل في آخر مباراة ديربي
lebanon 24
Lebanon24
24/05/2026 10:29:06 Lebanon 24 Lebanon 24
هل يودّع صلاح أوروبا؟ عرض من كاليفورنيا يقلب الطاولة على الجميع
lebanon 24
Lebanon24
24/05/2026 10:29:06 Lebanon 24 Lebanon 24
برسائل عاطفية.. هكذا ودع نجوم ليفربول محمد صلاح
lebanon 24
Lebanon24
24/05/2026 10:29:06 Lebanon 24 Lebanon 24

كأس العالم

محمد صلاح

البرازيل

القاهرة

إنكليزي

الطويل

روسيا

إيران

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
03:22 | 2026-05-24
Lebanon24
02:23 | 2026-05-24
Lebanon24
01:30 | 2026-05-24
Lebanon24
00:48 | 2026-05-24
Lebanon24
00:43 | 2026-05-24
Lebanon24
00:42 | 2026-05-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24