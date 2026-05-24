صلاح يودّع أنفيلد.. مباراة أخيرة بقميص ليفربول

يستعد لخوض مباراته الأخيرة بقميص ليفربول، غداً، أمام برينتفورد على ملعب "أنفيلد"، ضمن الجولة الأخيرة من الدوري الإنكليزي الممتاز.

ويحتل ليفربول المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 59 نقطة، فيما يأتي برينتفورد تاسعاً برصيد 52 نقطة.

وشارك صلاح في تدريبات ليفربول للمرة الأخيرة، اليوم، حيث تلقى كلمات وداعية من زملائه ومدربه آرني ، كما حصل على هدايا تذكارية بعد مسيرته الطويلة مع الفريق.

وبحسب المحلل الإنكليزي "Asim"، الذي نشر عبر حسابه على "إكس" تسريباً بشأن تشكيل ليفربول، من المتوقع أن يبدأ صلاح أساسياً أمام برينتفورد.

ومن المنتظر أن يحظى النجم المصري بوداع كبير من جماهير ليفربول، قبل الالتحاق بتدريبات منتخب مصر استعداداً لمواجهة ، الخميس 28 أيار، على استاد .

ويختتم منتخب مصر تحضيراته لكأس العالم بمواجهة في 7 حزيران، قبل أن يبدأ مشواره في البطولة أمام بلجيكا في 15 حزيران، ثم نيوزيلندا في 22 حزيران، وإيران في 27 حزيران.