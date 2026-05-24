برشلونة يسقط في الختام.. فالنسيا يحرم البطل من نهاية مثالية

أنهى موسمه في بخسارة أمام فالنسيا 3-1 على ملعب "المستايا"، ضمن من البطولة.

وتجمّد رصيد برشلونة، بطل "الليغا"، عند 94 نقطة بعد تلقيه خسارته السادسة هذا الموسم، فيما رفع فالنسيا رصيده إلى 49 نقطة في المركز الثامن.

وتقدم برشلونة أولاً عبر ليفاندوفسكي في الدقيقة 60، بعدما تابع تسديدة فيران توريس داخل منطقة الجزاء.

لكن فالنسيا أدرك التعادل في الدقيقة 65، بعدما استغل خافي جيرا تمريرة خاطئة من الظهير الشاب تشافي إسبارت، ليتقدم ويسدد كرة جميلة في شباك تشيزني.

وبعد 5 دقائق فقط، تسبب خطأ جديد بتمريرة خاطئة من جافي في هجمة خطيرة لفالنسيا، أنهاها لويس ريوخا بهدف ثانٍ لأصحاب الأرض.

وفي الدقيقة 78، رفض حكم اللقاء احتساب ركلة جزاء لفالنسيا بعد العودة إلى تقنية الفيديو، إثر مطالبة أحد لاعبي الفريق بركلة بعد احتكاك مع مارك بيرنال داخل المنطقة.

وفي الدقيقة 97، سجّل الأرجنتيني جويدو الهدف الثالث لفالنسيا بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، مرت تحت يد تشيزني إلى الشباك.

وكان مدرب برشلونة هانز قد بدأ اللقاء بتشكيلة ضمت: تشيزني، غارسيا، أراوخو، جيرارد مارتن، بالدي، جافي، بيرنال، توريس، أولمو، راشفورد وليفاندوفسكي.