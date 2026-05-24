برسالة مؤثرة.. كريستيانو رونالدو يخاطب "النصراويين" (صورة)

وجه قائد النصر السعودي رسالة لجماهير فريقه في ختام الموسم المحلي.

وحقق النصر لقب الدوري السعودي بقيادة جورجي جيسوس بعد أن تصدر الترتيب بفارق نقطتين عن صاحب المركز الثاني.



وكتب تغريدة عبر حسابه بمنصة إكس: "يا نصراوية ما أروع هذا الموسم الأول كنا نعرف ما نريده والمطلوب منا للوصول إليه".



وأضاف: "عملنا، وناضلنا، وأعطينا كل شيء في كل تدريب وكل مباراة".



وتابع: "لم يكن الطريق سهلا لكننا فعلناها معا".

وأتم قائلا: "شكرا لكم لأنكم آمنتم بنا ووقفتم إلى جانبنا في كل خطوة في الطريق". (روسيا اليوم)