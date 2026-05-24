محمد صلاح يودّع جماهير ليفربول متأثراً

عبّر النجم عن مشاعره العاطفية عقب ظهوره الأخير مع في مباراته أمام برينتفورد بالدوري الإنجليزي الممتاز، والتي انتهت بالتعادل 1-1.

وصنع صلاح هدف فريقه الوحيد في اللقاء، قبل أن يغادر أرض الملعب في الدقيقة 72 وسط تحية كبيرة من الجماهير التي ملأت مدرجات “أنفيلد”، حيث بدا متأثراً وهو يغالب دموعه.

وقال صلاح في تصريحات لشبكة “سكاي سبورتس”: “أعتقد أنني بكيت أكثر من أي وقت مضى في حياتي، أنا لست شخصاً عاطفياً بطبيعتي، لكننا عشنا سنوات طويلة هنا وتقاسمنا كل شيء من البداية إلى النهاية”.

وأضاف: “أعدنا هذا النادي إلى مكانته الطبيعية، والجماهير تحبه لأنه يبذل أقصى ما لديه في الملعب، وهذا ما يجعلهم يحبونه”.

وتطرق إلى وداع زميله أندي روبرتسون قائلاً إن مغادرة ليفربول أمر صعب، مشيراً إلى أهميته الكبيرة للفريق خلال الفترة التي لعبا فيها معاً.

واختتم صلاح حديثه بالتأكيد على فخره بما حققه مع النادي، قائلاً إنه يشعر بالامتنان لما قدمه ليفربول ولحظات النجاح التي عاشها، متمنياً للفريق الاستمرار في المنافسة على الألقاب، مع الإشارة إلى أنه سيظل متأثراً كلما ابتعد عن النادي وجماهيره.