بعد غياب 8 أعوام...لا كورونيا يحسم عودته إلى "لا ليغا"

حسم نادي ديبورتيفو لا كورونيا عودته إلى بعد غياب دام ثمانية مواسم، عقب فوزه على بلد بهدفين من دون رد في الجولة قبل الأخيرة من الدرجة الثانية.

وقاد المهاجم الكاميروني بيل نسونغو فريقه إلى الانتصار بتسجيله هدفي اللقاء، ليضمن النادي الغاليسي إنهاء الموسم في المركز الثاني برصيد 77 نقطة، خلف المتصدر راسينغ سانتاندر بفارق نقطتين.

وكان راسينغ سانتاندر قد حسم بدوره الصعود إلى “الليغا” في الجولة الماضية، ليعود إلى دوري الأضواء للمرة الأولى منذ 14 عاماً.

ويُعد ديبورتيفو لا كورونيا من الأندية التاريخية في ، إذ سبق له بلوغ نصف نهائي عام 2004، حين ضم أسماء بارزة مثل خوان كارلوس فاليرون ودييغو تريستان، قبل خروجه أمام بورتو بقيادة المدرب .