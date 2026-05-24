Advertisement

رياضة

بعد غياب 8 أعوام...لا كورونيا يحسم عودته إلى "لا ليغا"

Lebanon 24
24-05-2026 | 23:00
بعد غياب 8 أعوام...لا كورونيا يحسم عودته إلى لا ليغا
بعد غياب 8 أعوام...لا كورونيا يحسم عودته إلى لا ليغا
حسم نادي ديبورتيفو لا كورونيا عودته إلى الدوري الإسباني بعد غياب دام ثمانية مواسم، عقب فوزه على بلد الوليد بهدفين من دون رد في الجولة قبل الأخيرة من دوري الدرجة الثانية.

وقاد المهاجم الكاميروني بيل نسونغو فريقه إلى الانتصار بتسجيله هدفي اللقاء، ليضمن النادي الغاليسي إنهاء الموسم في المركز الثاني برصيد 77 نقطة، خلف المتصدر راسينغ سانتاندر بفارق نقطتين.

وكان راسينغ سانتاندر قد حسم بدوره الصعود إلى “الليغا” في الجولة الماضية، ليعود إلى دوري الأضواء للمرة الأولى منذ 14 عاماً.

ويُعد ديبورتيفو لا كورونيا من الأندية التاريخية في الكرة الإسبانية، إذ سبق له بلوغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2004، حين ضم أسماء بارزة مثل خوان كارلوس فاليرون ودييغو تريستان، قبل خروجه أمام بورتو بقيادة المدرب جوزيه مورينيو.

