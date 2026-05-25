رياضة
صن داونز بطل دوري أبطال إفريقيا
Lebanon 24
25-05-2026
|
00:57
توج ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي بلقب
دوري
أبطال إفريقيا
لكرة القدم
للمرة الثانية في تاريخه، بعدما فرض التعادل 1-1 على مضيفه الجيش الملكي
المغربي
، الأحد، في إياب نهائي البطولة على ملعب مولاي عبدالله في الرباط.
واستفاد الفريق الجنوب أفريقي من فوزه ذهابا في بريتوريا بهدف دون رد، ليحسم اللقب بنتيجة 2-1 في مجموع المباراتين، ويضيف النجمة الثانية إلى خزائنه بعد تتويجه الأول عام 2016.
وأنهى صن داونز سيطرة الأندية العربية على لقب
دوري الأبطال
، والتي استمرت 9 نسخ متتالية، ليصبح أول فريق غير عربي يرفع الكأس منذ تتويجه السابق قبل نحو عقد.
كما منح اللقب
الكرة
الجنوب أفريقية تتويجها الثالث قاريا، بعد لقبي
أورلاندو
بايرتس عام 1995 وصن داونز عام 2016.
في المقابل، أخفق الجيش الملكي في استعادة أمجاده القارية وإضافة لقبه الثاني بعد تتويجه التاريخي عام 1985. (سكاي نيوز عربية)
