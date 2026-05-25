صن داونز بطل دوري أبطال إفريقيا

واستفاد الفريق الجنوب أفريقي من فوزه ذهابا في بريتوريا بهدف دون رد، ليحسم اللقب بنتيجة 2-1 في مجموع المباراتين، ويضيف النجمة الثانية إلى خزائنه بعد تتويجه الأول عام 2016. توج ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي بلقب أبطال إفريقيا للمرة الثانية في تاريخه، بعدما فرض التعادل 1-1 على مضيفه الجيش الملكي ، الأحد، في إياب نهائي البطولة على ملعب مولاي عبدالله في الرباط.

وأنهى صن داونز سيطرة الأندية العربية على لقب ، والتي استمرت 9 نسخ متتالية، ليصبح أول فريق غير عربي يرفع الكأس منذ تتويجه السابق قبل نحو عقد.



كما منح اللقب الجنوب أفريقية تتويجها الثالث قاريا، بعد لقبي بايرتس عام 1995 وصن داونز عام 2016.



في المقابل، أخفق الجيش الملكي في استعادة أمجاده القارية وإضافة لقبه الثاني بعد تتويجه التاريخي عام 1985. (سكاي نيوز عربية)