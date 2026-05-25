دجوكوفيتش يصنع التاريخ على عتبة الـ40

سجل النجم الصربي إنجازا تاريخيا جديدا في مسيرته، بعدما أصبح أكثر لاعب مشاركة في بطولات على الإطلاق.

Advertisement

وجاء هذا الرقم خلال مشاركته في ، حيث خاض مباراته الأولى أمام الفرنسي جيوفاني مبتيشي بيريكار، لتكون هذه المشاركة رقم 82 له في البطولات الكبرى، متجاوزا السويسري روجيه فيدرر والإسباني فيليسيانو لوبيز اللذين شاركا في 81 بطولة لكل منهما.

ويعد دجوكوفيتش البالغ من العمر 39 عاما، أحد أبرز أساطير اللعبة، إذ يحتل المركز الرابع عالميا في تصنيف رابطة محترفي التنس ATP، وحقق 24 لقبا في الغراند سلام، إضافة إلى تتويجه بذهبية أولمبياد 2024 وبرونزية أولمبياد 2008، إلى جانب فوزه بكأس عام 2010.



وكانت تقارير تحليلية وضعته ضمن أبرز المرشحين للفوز بلقب ، حيث يتصدر يانيك سينر قائمة الترشيحات، يليه دجوكوفيتش، ثم ألكسندر بوبليك. (روسيا اليوم)