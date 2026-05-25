قائمة إسبانيا للمونديال: 8 لاعبين من برشلونة وصفر من ريال مدريد

رياضة
قائمة إسبانيا للمونديال: 8 لاعبين من برشلونة و"صفر" من ريال مدريد
Lebanon 24
25-05-2026
|
09:56
أعلن
المدير الفني
للمنتخب الإسباني، لويس دي لا فوينتي، عن القائمة الرسمية لـ"الماتادور" المكونة من 26 لاعباً لخوض
كأس العالم
2026.
وشهدت القائمة مفاجأة تمثلت في غياب تام للاعبي
ريال مدريد
، مقابل هيمنة لاعبي
برشلونة
بـ8 عناصر (أبرزهم لامين جمال، وبيدري، وغافي)، إلى جانب نجوم آخرين مثل رودري، وداني أولمو، ونيكو ويليامز.
ويبدأ المنتخب الإسباني معسكره السبت المقبل، حيث يخوض وديتين؛ الأولى أمام
العراق
في 4 حزيران، والثانية ضد بيرو في 9 حزيران، تمهيداً لبدء مشواره المونديالي في 15 حزيران أمام الرأس الأخضر، ضمن المجموعة الثامنة التي تضم أيضاً
السعودية
وأوروغواي.
برشلونة يحسم لقب الدوري الإسباني لكرة القدم بتغلبه 2-صفر على ريال مدريد
كيف كسر برشلونة ريال مدريد من الداخل وسحق الحلم؟
برشلونة يهزم ريال مدريد ويفوز بالدوري الإسباني
ريال مدريد يتهم برشلونة بالفساد
المغرب يدخل "مونديال 2026" بقوة.. "أسود الأطلس" مع البرازيل في مجموعة واحدة!
دجوكوفيتش يصنع التاريخ على عتبة الـ40
صن داونز بطل دوري أبطال إفريقيا
بعد غياب 8 أعوام...لا كورونيا يحسم عودته إلى "لا ليغا"
للمرة الـ14 في تاريخه...أرسنال يحتفل بلقب الدوري الإنجليزي
في حادث سير مروّع... وفاة فنان عربيّ بارز صباح اليوم (صورة)
تمديد سنة للتعميمين 158 و166 واستمرار السحوبات بلا زيادات ورفع السقوف
تصاعد الانتقادات داخل "الحزب"... المجلس السياسي غائب والبقاء في الحكومة بلا جدوى
عن "اغتيال قيادات حماس".. هذا ما كشفه تقرير إسرائيليّ
قرار إسرائيلي صدرَ بشأن لبنان.. توسيع عمليات وقصفٌ للمباني!
غوغل تغيّر قواعد البحث.. الذكاء الاصطناعي يتقدم والروابط تتراجع
وزارة الإعلام واليونسكو تطلقان حملة وطنية لتعزيز التربية الإعلامية ومكافحة التضليل
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
