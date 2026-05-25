قائمة إسبانيا للمونديال: 8 لاعبين من برشلونة وصفر من ريال مدريد

أعلن للمنتخب الإسباني، لويس دي لا فوينتي، عن القائمة الرسمية لـ"الماتادور" المكونة من 26 لاعباً لخوض 2026.وشهدت القائمة مفاجأة تمثلت في غياب تام للاعبي ، مقابل هيمنة لاعبي بـ8 عناصر (أبرزهم لامين جمال، وبيدري، وغافي)، إلى جانب نجوم آخرين مثل رودري، وداني أولمو، ونيكو ويليامز.ويبدأ المنتخب الإسباني معسكره السبت المقبل، حيث يخوض وديتين؛ الأولى أمام في 4 حزيران، والثانية ضد بيرو في 9 حزيران، تمهيداً لبدء مشواره المونديالي في 15 حزيران أمام الرأس الأخضر، ضمن المجموعة الثامنة التي تضم أيضاً وأوروغواي.