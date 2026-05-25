الأهلي السعودي يدرس قرارًا "مفاجئًا".. ما القصة؟

Advertisement

يتجه إلى اتخاذ قرار وُصف بـ"المفاجئ" خلال الفترة المقبلة، وذلك عقب تتويجه بلقب للنخبة.وكان الأهلي قد نجح في حصد اللقب القاري لعامين متتاليين تحت قيادة المدرب الإسباني ماتياس يايسله، في إنجاز تاريخي يُسجَّل للفريق .محليًا، أنهى الأهلي الموسم الماضي من في المركز الثالث بعدما جمع 81 نقطة، متأخرًا بفارق 5 نقاط فقط عن المتصدر النصر.وكشفت صحيفة "عكاظ" أن شركة تدرس مقترحًا يختص بإلغاء جميع الألعاب المختلفة في النادي.ونقلت الصحيفة عن مصادر أن شركة النادي الجداوي ستكتفي بلعبة فقط بجميع فئاتها.ويلقى هذا المقترح قبولاً من غالبية الأعضاء على أن تتم دراسة جميع جوانبه، واتخاذ القرار النهائي خلال الفترة .وكان فريق كرة السلة في النادي قد أنهى الموسم الماضي وصيفاً لبطل الدوري فريق ، فيما يعد فريق كرة الطائرة من أهم أعمدة اللعبة وأكثرها إنجازات عبر التاريخ، والأمر ذاته ينطبق على فريق كرة اليد. (آرم نيوز)